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Питт хочет отнять у Джоли детей
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Питт может отнять у Джоли детей 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Instagram
В некогда счастливой паре снова громкие разногласия. Пока Питт работает над очередным проектом в Америке, Джоли отправляется на съемки в Великобританию. Не одна — с родными и приемными детьми. Брэда это крайне не устроило и он обратился в суд.
Таким образом, Анджелина получила официальное предупреждение судьи о том, что звезда рискует лишится опеки над всеми своими детьми, если не пересмотрит свои взгляды на график их встреч с отцом. Если же актриса не поступит так, как того требует суд, все дети будут переданы под опеку Брэду Питту.
К слову, делом занимается судья, ведущий долгий и спорный бракоразводных процесс звезд.
Женский форум
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