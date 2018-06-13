Питт хочет отнять у Джоли детей

Питт может отнять у Джоли детей

В некогда счастливой паре снова громкие разногласия. Пока Питт работает над очередным проектом в Америке, Джоли отправляется на съемки в Великобританию. Не одна — с родными и приемными детьми. Брэда это крайне не устроило и он обратился в суд.

Таким образом, Анджелина получила официальное предупреждение судьи о том, что звезда рискует лишится опеки над всеми своими детьми, если не пересмотрит свои взгляды на график их встреч с отцом. Если же актриса не поступит так, как того требует суд, все дети будут переданы под опеку Брэду Питту.

К слову, делом занимается судья, ведущий долгий и спорный бракоразводных процесс звезд.