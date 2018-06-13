Знаменитости, чью карьеру растоптал Голливуд

Если вам предстоит слава, деньги и успех у фанатов — лучше быть сильным человеком. Как показывает история, не все остаются в здравом уме и могут сохранить здоровье после испытания «медными трубами». Шоу-бизнес знает сотни примеров, когда жизнь актера была разрушена только потому, что он не смог справиться с колоссальным давлением этой самой славы.

Лиза Робин Келли

Быстрая слава дала столь же быстрые плоды. Лиза Робин Келли была звездой сериала «Шоу 70-х». Ее персонаж там вел разгульный образ жизни. Вероятно, под влиянием образа сама актриса тоже начала вести подобную жизнь. Это закончилось плачевно уже в 2013 году. Ее последние дни прошли в клинике, где ее лечили от алкоголизма.

Тара Рид

У Тары Рид все шло хорошо, пока она не переехала в Голливуд. До этого девушка снималась в рекламных роликах популярных брендов и заключала все новые контракты. На этой волне даже снялась в паре успешных фильмов «Большой Лебовски» и «Жестокие игры». Но после трех неудачных ролей ее карьера пошла под откос. Голливуд не смог ей простить низкопробных фильмов и даже вроде бы популярный «Американский пирог» не спас ситуацию.

Деми Ловато

Сегодня Деми Ловато является образцом здорового образа жизни и позитивного мышления. Но мало кто знает, что Голливуд пытался сломать ее еще в возрасте 18 лет — на самом пике карьеры. Это не удивительно, поскольку слава, с которой столкнулась Деми, не всем по плечу. В сухом остатке учет в клинике, депрессия и расстройство пищевого поведения.

Линдси Лохан

Популярность в начале двухтысячных обернулась для Линдси ощущением вседозволенности. Девушка неоднократно попадалась полиции и гуляла без меры. Чтобы опомниться, ей потребовалась жесткая встряска. Сейчас она утверждает, что если бы не атмосфера Голливуда, такого бы не произошло.

Джоди Суитин

Джоди Суитин еще в 1990 году завоевала премию «Молодой актер» за роль в сериале «Полный дом». Видимо, это событие и стало роковым в ее жизни. Уже в 14 лет она пошла по пути нескончаемых вечеринок и загулов. Сейчас она пытается вернуться к нормальной жизни, но годы, в которые актриса могла бы строить успешную карьеру, Голливуд ей не вернет.

Кэтрин Хэйгл

Голливуд может убивать карьеру не только с помощью вечеринок, но и с помощью сплетен. Так случилось и с Кэтрин Хэйгл, которая сейчас не задействована ни в одном проекте просто потому, что ее никто не хочет брать на работу. О ней шла дурная слава еще со времен сериала «Анатомия Грей», но после того, как Хэйгл стала плохо отзываться о фильмах, в которых сама же сыграла, продюсеры решили больше не иметь с ней дел.

Хайди Монтаг

Эта певица и участница реалити-шоу настолько увлеклась идеалами Голливуда, что на волне популярности решила сделать сразу 10 пластических операций. Лежа на операционном столе, она чуть не умерла от наркоза, но позже признавалась, что оно того стоило. Ее эксцентричное поведение в дальнейшем стоило ей кучи денег. И даже у звезд деньги, бывает, заканчиваются. Сейчас Хайди и ее муж банкроты с долгом 2 миллиона долларов.