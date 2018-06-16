Звезды, которые обожают сниматься обнаженными 

Есть много девушек, которым есть чем похвастаться, но не все они такие смелые!
1/18 Американская модель Эмили Ратаковски, пожалуй, лидирует в этом списке по количеству обнаженных фото в ее аккаунте в Instagram. Кроме того, в отличие от многих других девушек, которые оголяют разные части тела в кадре, Ратаковски с удовольствием раздевается полностью.
2/18 Эмили регулярно подвергается критике за ее обнаженку в кадре. Но девушку это совершенно не волнует. Если раньше Ратаковски раздевалась по важному случаю, то сейчас она даже не утруждает себя объяснениями.
4/18 Певица Рианна так же, как и Эмили Ратаковски, с удовольствием раздевается перед камерами. Несколько лет назад она сфотографировалась с обнаженной грудью для скандально известного журнала, а чуть позже ее аккаунт в Instagram заблокировали из-за огромного количества "голых" фото.
5/18 Когда певице вернули ее аккаунт, Рианна прикинулась приличной девушкой, но ненадолго. При этом ее совершенно не смущает, что, бывает, она поправляется на два размера. Девушка продолжает надевать топы с глубокими вырезами, мини-юбки, обтягивающие лосины.
6/18 Рианна уверенно дает понять папарацци и поклонникам, что она любит свое тело, несмотря ни на что. К тому же лишние 10-15 кг никак не сказываются на ее бешеной популярности и успешной карьере певицы и дизайнера одежды.
7/18 Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян стала знаменитой как раз благодаря демонстрированию собственного обнаженного тела. Ее популярность - результат заезженного маркетингового хода нулевых: домашнее секс-видео с Ким в главной роли "слили" в Сеть.
8/18 С тех самых пор Кардашьян не стесняется показывать себя во всей красе. Ее фишкой считается, конечно, попа. Однажды девушка даже призналась, что всегда была в восторге от фигуры Дженнифер Лопес. Поэтому, как только представился случай, Ким значительно увеличила свои ягодицы.
9/18 Теперь ягодицы Ким стали самой популярной частью тела во всем мире, хоть и выглядят они непропорционально. Но девушке нравится: в своем микроблоге она каждый день размещает идеальные фото себя обнаженной или полуобнаженной и очень расстраивается, если папарацци удается заснять ее с целлюлитом на бедрах.
10/18 Еще одна модель в этом списке - Белла Хадид. Она регулярно радует подписчиков полуобнаженными снимками. Ей, конечно далеко до Эмили Ратаковски, но все же - даже когда Белла одета, можно разглядеть что-нибудь пикантное. Например, как на этом снимке!
11/18 Белла не первый год участвует в показах нижнего белья Victoria's Secret. К этим моделям предъявляются жесткие требования относительно фигуры. Ходят слухи, что перед показом их тренируют очень серьезно и практически лишают пищи. Но, возможно, это только слухи. На последнем шоу Белла выглядела, мягко говоря, не очень.
12/18 Кожа в свете софитов смотрелась серой, на ногах и бедрах виднелся целлюлит... Естественно, на девушку накинулись с критикой в соцсетях. Но она ни на кого не обращает внимания, продолжает есть пиццу и бургеры и выкладывать свои совершенные снимки в Instagram.
13/18 А это снимок нашей соотечественницы - певицы Глюкозы. Интересно, что любой провокационное фото Наталья Чистякова-Ионова сопровождает какой-нибудь невинной надписью без особого смысла. Зато в комментариях под ее "голым" фото тут же разворачиваются баталии.
17/18 В комментариях к фото поклонники восхищаются фигурой Ольги. Но есть и те подписчики, которые считают, что Серябкина утомила излишней откровенностью, а иногда даже пошлостью. Ольга не обращает внимания на негативные комментарии, а всем неуверенным в себе советует полюбить свое тело, если его невозможно изменить.
18/18 "Не можешь изменить — полюби. Это же самое офигенное чувство, когда ты доволен собой. Эту энергию, поверьте, чувствуют окружающие. Если спросить меня — "как ты считаешь, ты идеальна?", я ни на секунду не задумываясь отвечу "да". Потому что я реально идеальна".
Раньше подобные снимки можно было найти в журналах для взрослых, а в съемках, как правило, участвовали никому не известные модели. Или же обнаженные фотографии знаменитостей на частных территориях тайком делали папарацци, а потом за круглую сумму продавали в самые известные журналы.
Сегодня не нужно никого уговаривать и платить деньги за подобные откровенные снимки: голливудские и российские знаменитости по собственному желанию делятся с подписчиками пикантными фото абсолютно бесплатно.
Пользователи соцсетей уверены, что все эти "голые" снимки нужны знаменитостям для того, чтобы повысить собственную популярность. В Голливуде даже ходят слухи, что у популярных моделей есть правило: "Если твоя карьера пошла на спад, опубликуй "обнаженку", и все вернется на свои места"!
Конечно, желтая пресса муссирует такие фотографии и действительно добавляет "популярности" горе-знаменитостям, но та ли эта известность, о которой многие мечтают?! А если на фото звезда выглядит не лучшим образом, то и сам пиар выходит черным.