Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына

Блогер Лена Миро накинулась на актрису Оксану Акиньшину . Та высказала уверенность, что артистка, живущая в Швейцарии, оставила девятилетнего сына в России из-за прихоти мужа.

Оксана Акиньшина дала откровенное интервью. Она сообщила, что теперь с семьей живет в городе Виллар в курортном регионе Швейцарии. По ее словам, она покинула Россию по стечению обстоятельств — ее второго сына Константина приняли в местную элитную школу. А вот старший сын Филипп, рожденный в первом браке актрисы, остался в Санкт-Петербурге с бабушкой.

Это обстоятельство буквально вывело из себя блогера Лену Миро

"У него не всё просто с точки зрения здоровья, поэтому они живут там", — заявила актриса в интервью. Поэтому? Серьезно?! Вот уж не догадывалась, что для здоровья ребенка холодный Петербург с его зассанными подъездами — лучше, чем Швейцария. Крайне топорная отмазка. Лживая и тупая",

— заявила Миро.

Далее блогер поделилась своим мнением, почему же Акиньшина оставила старшего наследника в России, а сама живет в Швейцарии.

"Правда же -— в том, что у Акиньшиной — менталитет забитой бабы. У забитой бабы главная жизненная ценность — мужские штаны. Ради того, чтобы эти штаны были в ее доме, забитая баба прогнется под любые условия",

— заключила блогер.

В заключение Лена Миро задалась несколькими риторическими вопросами:

"Как ей спится при этом ночами, лично я не понимаю. Как можно пойти на то, чтобы отселить куда-то своего ребенка в угоду всего лишь мужику? Обнимать и целовать новых детей, зная, что другой ребенок растет где-то там, далеко, без материнской любви. Это какой же курицей надо быть, чтобы подписаться на такое?"

Интересно, что пользователи Сети согласились с мнением Миро.