Добрая душа: благородные поступки знаменитостей

Эти звезды не пытаются увеличить поддержку публики посредством различных благородных поступков, однако они их делают, хоть и не предают это огласке. Однако многим все же стоит знать о добрых делах этих знаменитостей и их большом сердце.

Ченс

Американский рэпер решил пожертвовать порядка $2 млн на последующее развитие десятков муниципальных школ в его родном городе Чикаго. Благотворительностью музыкант занимается через собственную некоммерческую организацию, которая носит название SocialWorks.

Киану Ривз

После съемок в ленте «Матрица» актер безвозмездно осчастливил каскадеров, вручив каждому из них по новенькому мотоциклу. Также у актера имеется свой благотворительный фонд, направленный на осуществление помощи детским больницам. Последние преимущественно ведут работу в области борьбы с раком.

Элен ДеДженерес

Известная американская телеведущая регулярно жертвует средства на возведение современного исследовательского центра. Впоследствии там должны заняться вопросом сохранения африканских горилл. В масштабном проекте задействован фонд помощи диким животным, который основала супруга ДеДженерес — Порша ди Росси.

Хью Джекман

Актер выступает основателем кофейни «Смеющийся человек», однако на ее открытие он пошел не ради выгоды. В частности, все средства, вырученные на продаже кофе, затем идут на счет фонда помощи фермерам. Такая поддержка в действительности помогает сельским гражданам продавать выращенный самостоятельно урожай не за бесценок, а по достойной стоимости.

Леди Гага

Певица основала фонд «Рожденные в этом мире», который предназначается для молодых людей. Леди Гага помогает им найти свой путь в жизни и спасает от разочарования в себе.

Элтон Джон

Музыкант имеет основанный им благотворительный фонд, однако не отказывается от частной помощи. В свое время он, к примеру, помог известному рэперу Эминему избавиться от наркотической зависимости.

Эштон Кутчер

Актер является сооснователем благотворительного фонда «Торн», который сотрудничает с органами правопорядка. При поддержке звезды сообщество пытается противостоять детскому рабству, а также торговле детьми.