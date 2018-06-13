Супермодели vs блогеры: звезды нового формата

Ни для кого не секрет, что блогеры и модные инфлюенсеры сейчас встали на пьедестал успеха рядом с селебрити: за ними гоняются папарацци, их приглашают на съемки главные редакторы престижных изданий, их боготворят креативные директора люксовых брендов, а компании прописывают жирными буквами их имена в своих бизнес-планах.

Такой успех обычных девушек можно приравнять разве что к супермоделям — девушкам, выигравшим в генетической лотерее, трудолюбивым и сумевшим построить успешную карьеру в 90-е.

Они навсегда увековечили свои имена в истории, а современные it-girls, кажется, и вовсе наступают им на пятки.

Кристи Тарлингтон

Одна из первых и самых успешных супермоделей 90-х годов. Талантливая и трудолюбивая девушка завоевала сердца миллионов людей и модную индустрию уже в 16 лет. За ее плечами обложки лучших глянцевых журналов (Vogue, Elle , i-D, Harper's Bazaar), контракты с Versace, Prada и Chanel . Хотя она вовсе и не планировала связывать свою жизнь с fashion-индустрией.

@cturlington

Девушка активно занималась конным спортом и хотела посвятить этому всю жизнь. Тарлингтон также была лицом косметического бренда Maybelline и амбассадором Calvin Klein, снявшись в рекламе аромата Eternity. Помимо модельной карьеры Кристи занималась (и занимается) благотворительностью (Американский фонд помощи Сальвадору, PETA, Fashion Targets Breast Cancer).

Айми Сонг

Айми тоже не планировала реализоваться в этой индустрии, но стала одной из первых и самых успешных модных инфлюенсеров. О ней знают по всему миру, все дизайнеры хотят видеть ее если не в своих шоу, как Кристи, то точно в первом ряду. По профессии девушка — дизайнер интерьеров — им она и работала, когда завела свой блог, который превратился в настоящую успешную компанию.

@songofstyle

Сонг успела сняться для журналов Cleo, Preview, а также украсить обложку Harper's Bazaar Indonesia. Айми также выпустила книгу, запустила линию ювелирных украшений Song of Style, а также линию одежды Two Songs, которую она разработала вместе со своей сестрой.

Синди Кроуфорд

Имя Сиди Кроуфорд стало реально нарицательным. Она — олицетворение красоты и модельной внешности 90-х годов. Синди была признана самой высокооплачиваемой и востребованной моделью: за ее плечами контракты с самыми крупными Домами моды, бьюти— и модными корпорациями, а также обложки самых престижных изданий.

@cindycrawford

Супермодель попробовала себя в роли телеведущей (MTV), актрисы («Честная игра»), а также посвятила много времени работе в благотворительных организациях. Кроуфорд завершила модельную карьеру в 2000-м году, решив посвятить все свое время семье и детям.

Кьяра Ферраньи

Успешная итальянка покорила не только Италию, но и завоевала весь мир, прихватив в своей сумочке Chanel все самые главные имена индустрии. Обаянию, фигуре, красоте и творческому потенциалу уже успели покориться более 13 миллионов поклонников (не все селебрити такой армией фанатов могут похвастаться), а в свой Blonde Salad Кьяра собрала всех: от Louis Vuitton до Versace.

@chiaraferragni

Каждая новая it-girl может только мечтать об успехе блондинки, а она тем временем живет в Лос-Анджелесе, развивает собственный бренд обуви, снимается для глянцевых журналов, ходит под ручку с главными дизайнерами и появляется перед фанатами в «Симпсонах». А с недавних пор Ферраньи стала мамой и теперь осваивает новую для себя сферу, как однажды сделала и Синди Кроуфорд.

Клаудиа Шиффер

Если в хоккее была великолепная пятерка и вратарь, то в модельном бизнесе вместе с Наоми Кэмпбелл , Кристи Тарлингтон и Синди Кроуфорд на подиуме вышагивала Клаудиа Шиффер. Завернув в кошелек более 400 публикаций в модных журналах, контракты с Chanel, Guess и Revlon, съемки для Rolling Stone и The New York Times (как первая модель на станицах этих изданий), Клаудиа стала одной из самых уважаемых и узнаваемых личностей в модной сфере, а в середине 90-х считалась и одной из самых высокооплачиваемых манекенщиц на планете.

@claudiaschiffer

Модельное агенство девушки тщательно отбирало контракты, поэтому у Шиффер в резюме только самые большие и успешные бренды, крупные контракты и великие имена.

Джули Саринана

Джули — еще один пионер модной блогосферы. В 2009 году она основала блог Sincerely Jules, и с тех пор собрала верную армию поклонников (почти 5 миллионов подписчиков в Instagram). Помимо увлечения модной фотографией и созданием крутых луков, Джули успевает и работать креативным директором собственной марки одежды Shop Sincerely Jules, а также продолжает активно продвигать и свою платформу.