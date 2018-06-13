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«Как из табора»: Седокова надела очки в стиле Лепса
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«Как из табора»: Седокова надела очки в стиле Лепса 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Многодетная мать-одиночка и певица Анна Седокова снова дала поклонникам повод для обсуждений, опубликовав в своем Инстаграм-аккаунте снимок, на котором позирует в довольно необычном наряде.
Анна Седокова никогда не отличалась излишней скромностью. Напротив, бывшая солистка группы «ВИА Гра» зачастую напоминает своим поклонникам о том, почему именно она смогла пройти отбор в звездный коллектив братьев Меладзе. Артистка обладает великолепными природными данными и, даже несмотря на три беременности, сумела сохранить шикарную фигуру, которую часто с удовольствием демонстрирует подписчикам своего микроблога.
@annasedokova
На новом снимке Анна позирует на фоне металлических ворот в черном бюстгальтере и длинной, украшенной множеством золотых пайеток юбке с высоким разрезом. Завершают довольно необычный образ певицы круглые очки в стиле Григория Лепса и открытые босоножки на высоком каблуке. А темный загар в сочетании с ярко-красной помадой и длинными серьгами в ушах делают Седокову похожей на настоящую цыганку, что тут же отметили и ее подписчики в социальных сетях.
@annasedokova
«Аня, прости, но ты как крот в этих очках… Понимаю… дорого, модно, но не идет тебе… Я уже молчу про общий цыганский стиль. К чему он?»
«Анна, решили летом немного покочевать в цыганском таборе?! Интересная мысль…»
«То ли одета, то ли нет… Да еще и табором попахивает»
«Вы здесь очень похожи на цыганку. Платка на голове еще не хватает»
«А зуб золотой тоже вставила? Чтоб уж точно за свою сойти?»
Кстати, симпатии к кочевому народу демонстрирует не только Анна Седокова. Другая знаменитая певица Рита Ора пошла дальше и не стала ограничиваться только золотой юбкой. Артистка вставила себе самый настоящий золотой зуб, который, к слову, ее совсем не портит.
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