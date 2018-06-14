Ноги «иксом» и грудь на талии: Квитко промахнулась

Снимок модели снова вызвал массу ироничных комментариев.

Если раньше, глядя на каждый кадр русской Кардашьян, подписчики спорили, делала ли она пластику, то в последнее время главным предметом для обсуждения становятся ее фотопромахи.

В половине случаев она так неумело пользуется фотошопом, что вокруг плывет весь фон, а в половине — принимает неудачные позы, на которых ее фигура смотрится, как в кривом зеркале. Новая фотография исключением не стала.

На ней верхняя часть тела Анастасии кажется непропорционально вытянутой. Зато ее огромная грудь сползла куда-то в район локтей, вопреки всем законам анатомии. Да и ноги, как заметили фолловеры, приобрели какую-то странную форму: очень узкие колени и необычно толстые голени.

@anastasiya_kvitko

Теперь подписчики спорят: это ошибки ретуши, или очень неудачная поза, а может быть, и то и другое. А как считаете вы?

Wday.ru же решил вспомнить остальные странные фото Анастасии.

@anastasiya_kvitko

Это фото стало практически мемом. Тут явно видно: звезда решила еще больше увеличить свои ягодицы, что и сделала с помощью фотошопа, вот только Квитко забыла, о том, что тень также необходимо заретушировать.

@anastasiya_kvitko

«Даже капот прогнулся», — посмеялись комментаторы в Instagram, оценив пышные формы Насти и странные тени на автомобиле.

@anastasiya_kvitko

А здесь на огромной груди Квитко без труда можно было разглядеть странные «комки». Некоторые стали подозревать, что это проблемы с грудными имплантами. Ведь многие звезды, которые в свое время делали операции, получили в итоге асимметричный бюст.

@anastasiya_kvitko

Талия у Квитко с каждой фотосессией становится тоньше и тоньше, и это выглядит очень неестественно. Поклонники решили, что без обработки здесь не обошлось. «Вот она, великая сила фотошопа», — ерничали подписчики.

@anastasiya_kvitko

Ну, а тут в спортзале Квитко решила сама сфотографировать себя в зеркале. Попытавшись встать так, чтобы ее знаменитая попа казалась как можно больше, звезда выбрала неудачный ракурс. Ягодицы (как, впрочем, и аппетитный бюст) действительно поразили объемом, а вот ноги модели стали выглядеть совсем коротенькими и очень массивными.