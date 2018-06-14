Бейонсе ждет четвертого ребенка?

Публика заметила, что артистка прикрывает округлившийся животик накидками.

Не так давно все обсуждали новость о беременности певицы Бейонсе, всем миром ждали появления ее близнецов на свет и поздравляли звездную маму с успешными родами. И вот, спустя довольно короткое время, публика уверена: артистка ждет четвертого ребенка!

Подозрения небеспочвенны: многие обратили внимание на то, что животик звезды заметно округлился. А также отметили тот факт, что для выступлений Бейонсе все чаще выбирает наряды с пиджаками и накидками, вероятно, стараясь скрыть изменения фигуры.

Публикация от Beyoncé (@beyonce) 6 Июн 2018 в 1:21 PDT

Бейонсе беременна или просто поправилась?

— гадает аудитория.

«Бейонсе носит жакеты и накидки, и это наводит меня на мысль, что она снова беременна», «Кажется, Бейонсе снова беременна, не могу поверить!», «Бейонсе, выступающая с концертами по всему миру во время беременности, — самая огромная мотивация», — обсуждают пользователи социальных сетей.

Напомним, Бейонсе и Jay-Z официально оформили отношения в 2008 году. Пара воспитывает троих детей: малышку Блу Айви (девочка появилась на свет в 2012 году), а также маленьких двойняшек — сына Сэра Картера и дочь Руми (крохи родились в июне 2017 года).