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Бейонсе ждет четвертого ребенка?
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Бейонсе ждет четвертого ребенка? 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Публика заметила, что артистка прикрывает округлившийся животик накидками.
Не так давно все обсуждали новость о беременности певицы Бейонсе, всем миром ждали появления ее близнецов на свет и поздравляли звездную маму с успешными родами. И вот, спустя довольно короткое время, публика уверена: артистка ждет четвертого ребенка!
Подозрения небеспочвенны: многие обратили внимание на то, что животик звезды заметно округлился. А также отметили тот факт, что для выступлений Бейонсе все чаще выбирает наряды с пиджаками и накидками, вероятно, стараясь скрыть изменения фигуры.
Бейонсе беременна или просто поправилась?
— гадает аудитория.
«Бейонсе носит жакеты и накидки, и это наводит меня на мысль, что она снова беременна», «Кажется, Бейонсе снова беременна, не могу поверить!», «Бейонсе, выступающая с концертами по всему миру во время беременности, — самая огромная мотивация», — обсуждают пользователи социальных сетей.
Напомним, Бейонсе и Jay-Z официально оформили отношения в 2008 году. Пара воспитывает троих детей: малышку Блу Айви (девочка появилась на свет в 2012 году), а также маленьких двойняшек — сына Сэра Картера и дочь Руми (крохи родились в июне 2017 года).
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Женский форум  Ещё 6 источников 
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