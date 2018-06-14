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Звезда «Великолепного века» показала живот
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Звезда «Великолепного века» показала живот 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: Instagram
34-летняя Мерьем Узерли показала округлившийся живот.
Звезда сериала «Великолепного века» Мерьем Узерли старается не афишировать свою личную жизнь, поэтому поклонникам приходится самим обо всем догадываться. Недавно актриса показала свои неидеальные формы в бикини.
И пока одни обсуждали лишний вес Мерьем, другие разглядели в этом вторую беременность. Масла в огонь подлили и свежие фото, на которых у актрисы явно виден округлившийся живот. Смотрите сами.
Instagram
Поклонники задают вопросы актрисе о возможном интересном положении, но та пока предпочитает ничего не комментировать.
Напомним, у Мерьем подрастает 4-летняя дочь Лара, которую звезда родила от экс-бойференда. Узнав о беременности Узерли, мужчина бросил актрису.
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