Звезда «Великолепного века» показала живот

Звезда сериала «Великолепного века» Мерьем Узерли старается не афишировать свою личную жизнь, поэтому поклонникам приходится самим обо всем догадываться. Недавно актриса показала свои неидеальные формы в бикини.

И пока одни обсуждали лишний вес Мерьем, другие разглядели в этом вторую беременность. Масла в огонь подлили и свежие фото, на которых у актрисы явно виден округлившийся живот. Смотрите сами.

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Поклонники задают вопросы актрисе о возможном интересном положении, но та пока предпочитает ничего не комментировать.

Напомним, у Мерьем подрастает 4-летняя дочь Лара, которую звезда родила от экс-бойференда. Узнав о беременности Узерли, мужчина бросил актрису.