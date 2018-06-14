Пышная грудь Беллы Торн не помещается в бикини

После того, как Белла увеличила грудь, теперь она всегда старается как можно чаще демонстрировать ее миру. Если актриса и певица и надевает бикини, то только такие, которые едва прикрывают ее пышные достоинства.

Бюст Торн так и рвется наружу из миниатюрных чашек. Вот и сейчас Белла отдыхает и делится горячими фото с многомиллионной армией фолловеров.

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Судя по количеству лайков, которое превышает 400 тысяч и комментариям, фолловерам нравится такой выбор наряда Беллы.

К слову, страсть к обнажениям у Беллы — последствия перенесенного в детстве сексуального насилия. Несколько месяцев назад Торн честно об этом рассказала на своей странице в Instagram.