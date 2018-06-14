Бледанс назвала свою секси-преемницу в юморе

Актриса, воплотившая незабываемый образ сексуальной медсестры в телепередаче "Маски-шоу", представила свою преемницу.

Я была в нашей стране первым признанным секс-символом (ну уж в зоне юмора — точно!) Сейчас с радостью смотрю на своих сексуальных преемниц, одна из них Яна Кошкина. А кого вы предложите?

— обратилась звезда к поклонникам.

@bledans

Подписчики живо отреагировали, но не все их них согласились с таким предложением:

"Эвелина, у Вас тоже женская сексуальность своя. Конечно, лучшие оценщики мужчины (но у них бывает акцент в свою определённую точку..)))"

"Эвелина, пусть этот титул останется у вас! 🌟🌟🌟 А предложенная вами дама мимо.. честно.. сексуальность это естественность, а не жеманство и наигранность…"

"Вы бессменный лидер сексуальной гвардии!😄молодым везде у нас дорога старикам кругом у нас почёт! Ведь это так важно быть секси, манкой для каждого))) ведь у женщины не должно быть других приоритетов, только возбуждать и манить! Так держать Эвелина Втсвальдовна!"