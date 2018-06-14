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Бледанс назвала свою секси-преемницу в юморе
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Бледанс назвала свою секси-преемницу в юморе 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @bledans
Актриса, воплотившая незабываемый образ сексуальной медсестры в телепередаче "Маски-шоу", представила свою преемницу.
Я была в нашей стране первым признанным секс-символом (ну уж в зоне юмора — точно!) Сейчас с радостью смотрю на своих сексуальных преемниц, одна из них Яна Кошкина. А кого вы предложите?
— обратилась звезда к поклонникам.
@bledans
Подписчики живо отреагировали, но не все их них согласились с таким предложением:
"Эвелина, у Вас тоже женская сексуальность своя. Конечно, лучшие оценщики мужчины (но у них бывает акцент в свою определённую точку..)))"
"Эвелина, пусть этот титул останется у вас! 🌟🌟🌟 А предложенная вами дама мимо.. честно.. сексуальность это естественность, а не жеманство и наигранность…&quot;
"Вы бессменный лидер сексуальной гвардии!😄молодым везде у нас дорога старикам кругом у нас почёт! Ведь это так важно быть секси, манкой для каждого))) ведь у женщины не должно быть других приоритетов, только возбуждать и манить! Так держать Эвелина Втсвальдовна!"
Женский форум
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