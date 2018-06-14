Беременность любовницы шокировала 70-летнего актера

Актер Владимир Стеклов в программе "Судьба человека" разоткровенничался с ведущим Борисом Корчевниковым. Артист рассказал о трех браках и позднем отцовстве.

Стеклов решил стать актером еще в школе. Его мама работала бухгалтером астраханского Народного театра, куда Владимир, будучи ребенком, часто заглядывал. Яркий мир храма Мельпомены вдохновил подростка на посещение занятий в театральной студии.

Путь к славе оказался тернист. Успех не приходил к Владимиру Александровичу — десять лет он незаметно трудился на провинциальных подмостках. Переезд в Москву все изменил. В столице Стеклов быстро стал востребованным. Постепенно артист стал более узнаваемым и все чаще появлялся на экранах.

Владимир Александрович был трижды женат. С первой супругой Людмилой артист познакомился в Астрахани. Вместе они прожили 20 лет, в 1973 году у них родилась дочь Агриппина. "Когда я принял решение переехать в Москву, меня пригласили в театр, а для Людмилы там не было никаких перспектив. Она хотела остаться дома, играть в нашем провинциальном театре. Но она все же совершила чисто женский поступок. Ради меня она переехала в Москву, строила карьеру с нуля. Ей было очень тяжело", — поведал Стеклов.

Во второй раз артист женился на наследнице режиссера марка Захарова Александре. "Я уже зал Александру, но тогда, когда мы начали общаться, между нами ничего не было. Чувства вспыхнули внезапно. Я не позволял себе никаких действий, пока не решился на развод с Людмилой. Мне было трудно решиться, я очень переживал, не мыслил своей жизни без дочки. Людмила, несомненно, знала, что я испытываю чувства к другой женщине", — признался артист. Отношения Владимира и Александры продлились девять лет.

Третьей женой артиста стала стоматолог Ольга. В 1997 году девушка родила артисту дочь Глафиру. Стеклов признался, что тогда стеснялся появляться на публике с маленькой наследницей, ведь он снова стал отцом в 40 лет и многие принимали его за дедушку малышки. "Когда родилась Глашка, я ходил с ней гулять, и соседи говорили: "Это внучка ваша родилась?!". Я думал: "Боже мой, как мне вырастить ее, чтобы она не стеснялась папу!" — признался актер. К сожалению, и третий брак артиста распался.

Сегодня у артиста новая возлюбленная Ирина. Она младшее 70-летнего артиста на 33 года. В феврале 2018 года барышня родила знаменитости третьего ребенка — Арину. Стеклов был ошарашен известием о скором пополнении. Ирина долго не говорила Владимиру Александровичу о том, что ждет малыша. Артист случайно нашел положительный тест на беременность.

Стеклов признался, что рождение третьей наследницы, хоть и стало сюрпризом, принесло ему много счастья. Также артист очень рад, что старшие дочери с радостью приняли Арину.