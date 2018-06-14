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Елена Летучая показала идеальную фигуру в бикини
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Елена Летучая показала идеальную фигуру в бикини 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Фото: @elenapegas
Телеведущая продолжает отдыхать на море. Сегодня Елена Летучая решила похвастаться своей фигурой в купальнике. Поклонники восхитились ее изящным и подтянутым телом.
Елена Летучая не так давно побывала в Каннах на кинофестивале вместе с супругом Юрием Анашенковым. Там она демонстрировала свою фигуру в элегантном полупрозрачном платье. Однако позже она выбрала неудачный наряд для премьеры фильма «Хан Соло: Звездные войны. Истории». Тогда поклонники даже предположили, что звезда беременна, так как платье испортило ее фигуру. По всей видимости недавно телеведущая вернулась в Сочи и решила показать, как ее фигура выглядит на самом деле.
@elenapegas
Сегодня Елена опубликовала фото, которые было сделано на яхте. В кадре телеведущая стоит в цветном бикини и демонстрирует стройные ноги и подкачанный пресс. «На море ты принадлежишь только себе и своим мыслям, и немаловажно в этот момент быть в красивом купальнике», — написала она. Поклонники пришли в восторг от снимка и от фигуры 39-летней Летучей. «В идеальной форме», «У вас очень красивые ноги, особенно подъем», «Вот смотрю на ваши стопы и думаю, идеально для пуантов. Даже пальцы одной длины, значит травматизация минимальная», — прокомментировали фото подписчики.
@elenapegas
Отметим, что Елена отдыхает на море в компании своей племянницы Яси. Поклонники считают, что телеведущей пора завести своих детей. Напомним, она вместе с Юрием уже два года состоит в браке. Они сыграли свадьбу на острове Санторини в 2016 году. У избранника телеведущей есть двое детей от предыдущих отношений. Теперь поклонники ждут, что Летучая подарит супруга их первого общего ребенка. Не так давно она рассказала Teleprogramma.pro, что готова стать мамой.
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