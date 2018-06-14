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Савельева дразнит поклонников знойными фото
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Савельева дразнит поклонников знойными фото 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @sasha_savelieva
В микроблоге одной из «девушек фабричных» в последнее время стало по-настоящему жарко. Нет, красавица-певица не публикует фотографии из теплых краев, но градус «жары», по признанию подписчиков, на страничке зашкаливает.
Начался «зной» неделю назад: именно тогда Саша Савельева опубликовала первое черно-белое фото в весьма откровенном образе. На снимке певица позирует в сексуальном черном боди и такого же цвета ботфортах на высокой шпильке. Контраст и определенный шарм образу придет белая горжетка.
@sasha_savelieva
Следом за первым снимком, с разницей в несколько дней певица опубликовала второе фото из той же серии, а затем на страничке появилось и третье.
@sasha_savelieva
Надо отметить, что столь откровенные фотографии — скорее, редкость в микроблоге Савельевой. «Фабрикантка» крайне редко радует своих подписчиков пикантными снимками, демонстрирующими точеную фигуру.
@sasha_savelieva
Поклонники певицы восхитились фотографиями, буквально засыпав звезду комплиментами. Многие подчеркнули, что, несмотря на крайне сексуальный образ, Саша не выглядит вульгарно.
Женский форум
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