Савельева дразнит поклонников знойными фото

В микроблоге одной из «девушек фабричных» в последнее время стало по-настоящему жарко. Нет, красавица-певица не публикует фотографии из теплых краев, но градус «жары», по признанию подписчиков, на страничке зашкаливает.

Начался «зной» неделю назад: именно тогда Саша Савельева опубликовала первое черно-белое фото в весьма откровенном образе. На снимке певица позирует в сексуальном черном боди и такого же цвета ботфортах на высокой шпильке. Контраст и определенный шарм образу придет белая горжетка.

@sasha_savelieva

Следом за первым снимком, с разницей в несколько дней певица опубликовала второе фото из той же серии, а затем на страничке появилось и третье.

@sasha_savelieva

Надо отметить, что столь откровенные фотографии — скорее, редкость в микроблоге Савельевой. «Фабрикантка» крайне редко радует своих подписчиков пикантными снимками, демонстрирующими точеную фигуру.

@sasha_savelieva

Поклонники певицы восхитились фотографиями, буквально засыпав звезду комплиментами. Многие подчеркнули, что, несмотря на крайне сексуальный образ, Саша не выглядит вульгарно.