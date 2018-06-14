Шурыгину ругают, что опять показала интимное место 

С тех пор, как Диана Шурыгина вышла замуж, страсти вокруг нее поутихли. На время Диана даже пропала из соцсетей и закрыла к ним комментарии.
Но теперь она выложила новое фото в свой микроблог с длинным комментарием, что никто не вправе судить ее за ее поведение. Все бы ничего, но на снимке видна лишь нижняя часть лица Дианы, зато во всей красе продемонстрированы ультракороткие шорты и не очень удачная при этом поза, открывающая глазам подписчиков то, что, быть может, они не очень-то и хотели бы видеть.
В адрес Шурыгиной посыпались оскорбительные отзывы с нецензурной лексикой, суть которых сводится к тому, что интимные места надо прикрывать.
Кроме того, пользователи принялись гадать, шорты ли на Диане:
«А может, это, вообще, трусы?»
@shurygina_diana555
Один из подписчиков, глядя на откровенное фото, пошутил:
«А меня не посадят за просмотр этого фото?»