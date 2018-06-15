Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым

Ирина Салтыкова обнародовала пикантное фото, на котором запечатлена с певцом Олегом Газмановым . На снимке артистка, демонстрирующая упругую грудь, тянется к губами к губам коллеги.

Ирина Салтыкова считается одной из самых привлекательных исполнительниц отечественной эстрады. В 90-х певица стала настоящим прорывом, когда в своих клипах на песни "Голубые глазки" и "Серые глаза" демонстрировала великолепную форму в сексуальных нарядах. В 1996 году Ирина Салтыкова стала лауреатом музыкальной премии "Золотой граммофон".

Именно фото с наградой (правда, премии "Овация") артистка опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На снимке Ирина запечатлена целующей в губы коллегу Олега Газманова. "Вот какую фотографию нашла)), как молоды мы были))), это Олег Газманов! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — написала Салтыкова.

@irinasaltykova_official

На пикантном снимке Ирина запечатлена в платье, демонстрирующем упругую грудь, и с озорной прической. А Олег снят облаченным в стильный костюм и в бабочке. Многочисленные поклонники пришли в восторг.

"Что Ирина клевая-клевая, сексуальная, женственная и Газманов замечательно выглядит, не портят их годы! И ведут себя всегда достойно, не смешат народ, как большинство звезд!",

"Ой, Олег тут такой хорошенький! А вы, Ирина, стали только шикарнее! Годы не властны над вами!", "Газманова не узнать, такой черный мачо! а вы Ирина не изменились! такая же прекрасная и молодая💋💋",

"Это Идэн и Круз из Санта-Барбары😁😁😁🌴🌴🌴" — рассыпались в комплиментах фанаты.