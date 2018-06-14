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Орбакайте рассказала о жестком условии матери
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Орбакайте рассказала о жестком условии матери 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Московское лето, несмотря на невысокие температуры, для Кристины Орбакайте обещает быть жарким. Дочери Аллы Пугачевой предстоит дебютировать в спектакле «Двое на качелях», потом принять участие в фестивале «Жара», который пройдет в Баку.
Певица призналась, что вырваться к морю вместе с 6-летней дочкой у нее получится только в августе. Артистка отметила, что, хотя Клаве не так много лет, она вполне самостоятельный человек. Так, в прошлом году она была в детском лагере в Майами, а в этом году проведет лето у родственников.
Кристина также поделилась воспоминаниями о своем детстве. Когда ей было столько же лет, что и Клаве, то она подолгу жила в Литве со своим папой Миколасом Орбакосом. Ее отдали в музыкальную школу, куда она ходила, если, конечно не была в турне с мамой. На гастроли Кристина очень любила с ней ездить. А летом ее отправляли в подмосковные санатории вместе с бабушкой.
Алла Пугачева, при выборе пансионата, ставила жесткое условие: там должен был быть музыкальный инструмент, чтобы Кристина не пропускала уроки. Певица признается, что в санаториях, конечно, знали, что она дочь Пугачевой, но не докучали вниманием, так как в те времена люди с уважением относились друг к другу, пишет сайт Dni.ru.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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