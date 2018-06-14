Ещё
Семенович обдурила всех своей грудью
Далее:
Читайте также:
Ещё

Семенович обдурила всех своей грудью 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
На днях в СМИ прошла информация, что у певицы Анны Семенович проблемы с самым дорогим — ее роскошной грудью. Будто бы артистке удалили опухоль. Поклонники заволновались и принялись обсуждать здоровье любимицы в соцсетях. Dni.Ru решили выяснить, что случилось на самом деле.
"Последние слухи о том, что Анне Семенович удалили злокачественную опухоль груди, я подтвердить не могу. У нее действительно есть небольшая проблема, но певица регулярно наблюдается и проходит обследования. Так же не совпадает информация и по датам. В прессе говорится, что вмешательство было не так давно. Могу с уверенностью сказать, что в больнице она не лежала, возможно просто приходила и проводила какие-то манипуляции. Оперативного вмешательства я не вижу", — сказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.
Медиум успокоила поклонников: карты Таро не показали серьезных проблем со здоровьем. "Семенович проживет долгую и полноценную жизнь. Сил у нее предостаточно, энергии море. Более того, сейчас в ее жизни начинается весьма интересный период. Эмоциональные встречи, новые поклонники и перспективы ждут Семенович в ближайшее время. То, что сейчас пишут о ней в СМИ, просто пылинка, на которую Анна не обращает никакого внимания", — сказала она.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация об операции, которую пришлось перенести Анне Семенович. Дескать, в груди у знаменитой своими пышными формами певицы была обнаружено доброкачественная опухоль, которую и удалил пластический хирург.
Всплывала даже любопытная деталь — журналисты утверждали, что подобное образование могло появиться из-за грудных имплантов. Тем временем сама певица неоднократно подчеркивала, что не прибегала к помощи пластической хирургии. Впрочем, опровергла она и сообщения о своей операции.
Дни.ру: последние новости
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл Изуродованную Корикову утешают после съемок Обиженный певец – Пугачевой: поздоровалась бы, свинья
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл24
На вкус и цвет: стоит ли глотать сперму46
Продукты из СССР, которые мы потеряли навсегда96
Пуговка показала «беременный» живот17
«Муж рубится в танчики, и я его ненавижу»79
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
05:43
Хитрые головоломки, с которыми справится не каждый
Психология
10:21
Факты о кариесе, которые скрывают
Здоровье
09:45
Продукты из СССР, которые мы потеряли навсегда
Еда
03:54
В Сети обсуждают возвращение Булановой к бывшему
Звёзды
04:39
Глупые детские имена, которые запретил суд
Дети
03:44
Интуиция поможет вам найти модель: тест
Психология
01:55
«Ведьма!»: Климова поразила юностью на «Кинотавре»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение