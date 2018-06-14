Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл

Меган Маркл совершила свой первый официальный визит в статусе герцогини Сассекской. Присутствующие отметили, что девушка выглядела очень невзрачно.

Меган в компании королевы Елизаветы II приехала в графство Честер. Это первая официальная остановка Маркл в длительной поездке, которую герцогине придется совершить без принца Гарри

Для того чтобы поприветствовать подданных дамы облачились в строгие костюмы. Супруга принца надела в бежевое платье от бренда Givenchy. Королева же нарядилась в кислотно-зеленое пальто и шляпку в тон.

Гости торжественной встречи подметили, что Маркл в своем облачении выглядела уныло и тускло. Крой платья скрыл прекрасную фигуру девушки, сделав супругу принца безликим прямоугольником: у Маркл исчезли талия и грудь. Присутствующие шептались, мол, Герцогиня настолько неудачно подобрала наряд, что ее перещеголяла даже 92-летняя Елизавета II.

Публикация от lovebscott (@lovebscott) 14 Июн 2018 в 9:25 PDT

Отметим, что, скорее всего, девушка доверилась придворным стилистам, а их, видимо, больше заботило соблюдение дресс-кода нежели эстетическая составляющая костюма. Поэтому не стоит возлагать вину за модный провал на супругу принца.

Добавим, что неудачный наряд никак не отразился на настроении звезды. Меган во всю улыбалась и с удовольствием общалась с бабушкой своего мужа. Монаршие особы безмятежно болтали, а порой даже тихонько посмеивались.