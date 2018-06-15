Располневшая Бабкина напугала своими формами

Поклонники просят Надежду Бабкину заняться здоровьем и похудеть.

Популярная певица Надежда Бабкина всегда восхищала поклонников своими формами. Артистка не стремится вписываться в общепринятые нормы, всем своим видом напоминая: дородная русская женщина может быть и здоровой, и счастливой. Однако снимки, которые были сделаны во время съемок интервью для телерадиокомпании «Сургутинтерновости», напугали подписчиков блога звезды.

Публикация от Надежда Бабкина (@ngbabkina) 15 Июн 2018 в 7:32 PDT

«Снова поправилась…», «На шпака похожа стала», «Надюша, худеть пора золотце», «Надюша, очень прошу, похудейте!», — просят одни поклонники.

«Ну и что что поправилась ей идет она РУССКАЯ, а вы за собой смотрите!», «Надежда Георгиевна абсолютно шикарна и это искренне. Безумно люблю настолько увлеченных и зажигающих своей энергией окружающих», — защищают другие.