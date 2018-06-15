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Располневшая Бабкина напугала своими формами
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Располневшая Бабкина напугала своими формами 

Passion.ru 3 часа назад
Фото: Passion.ru
Поклонники просят Надежду Бабкину заняться здоровьем и похудеть.
Популярная певица Надежда Бабкина всегда восхищала поклонников своими формами. Артистка не стремится вписываться в общепринятые нормы, всем своим видом напоминая: дородная русская женщина может быть и здоровой, и счастливой. Однако снимки, которые были сделаны во время съемок интервью для телерадиокомпании «Сургутинтерновости», напугали подписчиков блога звезды.
«Снова поправилась…», «На шпака похожа стала», «Надюша, худеть пора золотце», «Надюша, очень прошу, похудейте!», — просят одни поклонники.
«Ну и что что поправилась ей идет она РУССКАЯ, а вы за собой смотрите!», «Надежда Георгиевна абсолютно шикарна и это искренне. Безумно люблю настолько увлеченных и зажигающих своей энергией окружающих», — защищают другие.
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Женский форум14  Ещё 4 источника 
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