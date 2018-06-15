Огонь и кружево: Жуков выложил фото жены сзади

Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков женат второй раз. В браке с Региной Бурд он воспитывает троих детей и не устает постить восторженные отзывы в адрес благоверной.

И вот Жуков разразился очередной романтической тирадой, посвященной супруге:

«Региночка! Я лелею каждую секундочку, что ты со мной… я ловлю каждое твое слово, я завидую, какая ты стала сильная, деловая, работоспособная, я восхищаюсь тем, как ты за счет только своих внутренних удивительных сил успеваешь помочь нам, каждому в нашей семье: добрым словом, поцелуем, ***лями, острым "дошираком":) Тебе стали подвластны большие и малые субстанции:) Серьезно! Ты Растешь, роднуль! И, как всегда, это происходит в очень важный период нашей жизни.

Природа точно все рассчитывает…в такие моменты я уже начинаю выпадать в осадок: (Я не хочу, чтобы ты чувствовала мою слабость и беспомощность в эти моменты, это, как у Варваров, ты слаб — тебя сразу меняют или хотят свергнуть… Я хочу всегда быть тебе примером с большой буквы, чтобы ты говорила: "Боже, разве есть хоть что-то, что ему неподвластно?" "Есть хоть что-то, с чем он не справится лучше, чем другие?" "Есть хоть кто-то, кто хоть на малую толику сможет сделать то, что он делает для меня и семьи?" Слава богу, ответ ты знаешь точно: Я! Таким человеком могу быть только Я, и я таким буду! Есть и буду! Есть и всегда буду!

И пока ты там отстирываешь кровь с моих опаленных успехами дальних походов доспехов, параллельно зашивая концертные штаны Мирошки из садика, не забыв при этом собрать перекусить старшим детям в театр, я тихонько точу свой волшебный меч, чтобы, взяв тебя за руку и собрав всю нашу семью, проскользнуть в новый этап нашей жизни, такой новой, такой загадочной.

А мы готовы идти к новым свершениям, но неизменно наполненными любовью, счастьем и нежностью! Спасибо тебе за все, моя жена и моя семья!»

Поклонники артиста были искренне восхищены его тирадой, но стали заваливать певца вопросами, что такого случилось в его семье, что Сергей Жуков накатал такое длинное любовное послание. Кто-то даже предположил, что певец в чем-то провинился.

@sezhukov

Однако гораздо больше комментариев касалось того, что фото к посту не соответствует его содержанию. По мнению пользователей, сексуальное фото Регины сзади совершенно не подходит к полному любви сообщению Сергея:

«Какое-то несоответствие слов и фото к этим словам. Вот не вяжется это».

«Слова словами, но фото не фото».

«*опу только не надо все время обнажать, простите».

«А фоточку можно было и другую разместить или в ней скрыт какой-то смысл?»

«Мне тоже непонятно.. Зачем попу жены показывать, восхваляя при этом, какая деловая и т. д. ?»

«Ну ты выложил на всю страну…зачем? Задница жены..твоя задница…не вашего мира. И видеть её должен только тыыы, Серёга!»