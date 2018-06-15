Как волшебство преобразило жизнь Джоан Роулинг

Имя этой женщины известно абсолютно всем любителям литературы. Книги о приключениях юного волшебника Гарри Поттера , вышедшие из-под её пера, до сих пор продаются миллионными тиражами. На них выросло уже как минимум два поколения подростков. Речь пойдет о Джоан Роулинг , которая известна как сочинительница, филантроп и одна из самых состоятельных писательниц в мире.

Однако мало кто знает, насколько терниста была её дорога к успеху, что пришлось испытать этой женщине на пути к всемирной славе.

Джоан Роулинг родилась 31 июля 1965 года в английской глубинке в семье Питера Джеймса Роулинга, инженера компании Rolls-Royce, и Энн Роулинг. Семья представляла собой пример крепкого британского среднего класса: отец много работал и допоздна пропадал на заводе, а на матери лежала ответственность за воспитание детей и ведение домашнего хозяйства.

Главным другом застенчивой Джо (так будущую писательницу называли в семье) в эти годы была младшая сестра Дайанн. Именно она стала первым читателем фантастических рассказов старшей сестры, испытывавшей тягу к сочинительству. Свою дружбу сестры сохраняют и поныне, являясь друг для друга опорой в непростых ситуациях.

В подростковом возрасте важнейшую роль в становлении Джоан как писателя сыграла двоюродная бабушка. «Она учила меня классической филологии и привила жажду знаний», — вспоминала спустя много лет Роулинг.

Первое несчастье на плечи Джоан обрушилось в 1980 году, когда ей было всего 15. Тяжело заболела мама, врачи поставили ей диагноз «рассеянный склероз». Для будущей писательницы было тяжёлым потрясением наблюдать за тем, как угасает на глазах самый родной человек. Джоан похоронила мать в 1990 году, в тот самый период, когда начала писать первую книгу о Гарри Поттере. «Больше всего на свете я сожалею о том, что моя мать так и не узнала, что я стала писателем», — признаётся Роулинг. Эта смерть сильно повлияла на её роман, и она более подробно описала потерю родителей Гарри в книге, потому что знала это чувство.

Большая часть первой книги о Гарри Поттере написана в Португалии, куда она отправилась вскоре после смерти мамы. Там Джоан зарабатывала на жизнь преподаванием английского языка, а в свободное от работы время писала.

Здесь в один из знойных южных вечеров она познакомилась с начинающим тележурналистом Жоржи Арантишем. Бурный роман быстро перерос в брак, и вскоре у пары появилась дочь Джессика. Но и семейные узы обернулись для начинающей писательницы новым несчастьем. Взаимоотношения между супругами не сложились, Жоржи и Джоан постоянно ругались, нередко горячий португалец позволял себе рукоприкладство. В конце концов брак распался, продлившись всего 13 месяцев. В декабре 1993 года Роулинг с дочерью и тремя главами Гарри Поттера в чемодане переехала в родную Британию.

Сейчас в это тяжело поверить, но в 29 лет Джоан Роулинг считала себя самой великой неудачницей на свете. Её брак распался, она была без работы и с ребёнком на руках.

Но жизненные невзгоды женщина восприняла как освобождение: «Неудача означала избавление от всего несущественного. Я перестала притворяться перед собой, что была какой-то другой, нежели на самом деле, и стала направлять всю свою энергию на завершение единственной работы, которая что-то значила для меня».

В этот период Джоан жила на пособие по безработице. И методично, главу за главой, продолжала историю о юном маге, которая вскоре покорит читателей всего мира.

Слава пришла к Роулинг неожиданно. Книга «Гарри Поттер и философский камень» стала настоящей сенсацией в мире литературы. Критики заметили фантастический роман начинающей писательницы, и вскоре он разошёлся многомиллионными тиражами, принеся Джоан признание и материальное благополучие. Новые книги о Гарри Поттере и их экранизации закрепили начальный успех. Так Роулинг стала первым долларовым миллиардером, который заработал такие деньги путем написания книг.

Наконец, наступили радостные перемены и в личной жизни. В 2001 году писательница вышла замуж за анестезиолога Нила Майкла Мюррея. Новый брак оказался гораздо крепче первого. За 15 лет совместной жизни в их семье появилось двое детей — сын Дэвид и дочь Маккензи, которой Роулинг посвятила книгу «Принц-полукровка».

Несмотря на такой колоссальный успех, Джоан не потеряла критического взгляда на свое творчество: «Я не отношусь к своим книгам как к детям. Я смотрю на своего сына, и в моих глазах он идеален, но когда я смотрю на свою книгу, я всегда думаю о том, что бы в ней поменяла, будь у меня возможность».

В браке с Нилом настрадавшаяся женщина, наконец, обрела гармонию и настоящее женское счастье: «Я никогда не была так счастлива. Семья — самое большое волшебство, которое только могло случиться со мной в жизни», — любит повторять Джоан. Фото детей Джоан Роулинг всегда носит с собой, чтобы даже в самые грустные моменты напоминать самой себе о счастье, которое она, несомненно, заслужила.

История Джоан Роулинг заставляет задуматься о том, каким же образом эта женщина смогла перебороть тяжёлые несчастья, постоянно возникавшие на её жизненном пути, и стать классиком литературы ещё при жизни. Сама Роулинг считает, что дело исключительно в упорстве и целеустремлённости, и конечно, в умении оставлять неудачи в прошлом.

Вот какой совет дает Джоан своим читателям: «Прошлое бывает слишком тяжелым для того, чтобы повсюду носить его с собой. Иногда о нем стоит забыть ради будущего».