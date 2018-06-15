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«Это мерзко»: жене Этуша ответили на ее жестокость
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«Это мерзко»: жене Этуша ответили на ее жестокость 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Супруга прославленного артиста Владимира Этуша Елена оставила неоднозначный пост. Жена легендарного актера заявила, что репортерам интересно не его творчество, а скандал.
Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Facebook Елена Этуш написала:
"Старейший артист снялся в серьезном кино. Шикарных фотографий съемочного процесса — вагон и маленькая тележка. Но г******й желтой прессе, коей у нас большинство, это не интересно".
Далее Елена заявила, что журналистам нужны лишь сенсации и скандал.
"Вот если бы он где-нибудь в больницу попал или украли бы у него что-нибудь — вот тогда да, они бы телефоны оборвали!" — отметила супруга прославленного актера.
Впрочем, досталось от Елены и тем работникам СМИ, кто не гонится за жареным.
"Он же не является представителем "передового" искусства и не сидит под домашним арестом по обвинению в хищении государственных средств. Да и чести и достоинства у него, по мнению некоторых представителей либеральных журналистов, тоже не имеется. Поэтому его новая работа только для вас, дорогие зрители, а не для них", — язвительно завершила свой пост Этуш.
facebook
Пока фанаты утешали Елену и убеждали ее, что такое положение даже к лучшему, член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян так отреагировал на послание женщины: "Сейчас время молодых жен не очень молодых артистов.
Все мы помним недавние страсти по Джигарханяну, когда нашего любимого старика-артиста буквально затаскали по эфирам, и это выглядело очень мерзко. Вот с Краско тема тоже довольно странно выглядит. Там вообще складывается впечатление, что он женился на внучке. Создается ощущение, что все они живут по шаблону "муж старенький помрет, а мне — вся его слава и деньги, ну и статус вдовы мэтра".
Впрочем, об Этуш Манукян отозвался положительно. "Она скорее соратница Владимира Абрамовича, да и разница в возрасте не такая катастрофическая. Насколько я понимаю, это союз поклонницы и артиста.
Если позволите, их брак мне больше напоминает нынешние отношения Поргиной и Караченцова, когда женщина буквально толкает мужа вперед, чтобы он окончательно не развалился на части и мог жить полной жизнью", — завершил свою мысль эксперт.
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