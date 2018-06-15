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Тарзан вышел проветриться, но забыл одеться
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Тарзан вышел проветриться, но забыл одеться 

Рамблер 4 часа назад
Известный танцор и муж Наташи Королевой отдыхает на даче и провоцирует поклонниц горячими фото.
Наконец-то пришли теплые дни, и Тарзан не упускает возможности позагорать без одежды у себя на даче. Пикантными фотографиями он делится со своими подписчиками на странице в Instagram.
@tarzan___official
"Эээх! Люблю дачу…))))) Проветриваю концертный костюм… Понеслась🤣🤣🤣!"
— пошутил Тарзан. А поклонников действительно понесло. Кто-то шутил в ответ, но нашлись и такие, кто призывал все же быть поскромнее.
"Хороший вид из окна"
"Ну совсем не обязательно попу показывать…"
"Зачем на весь мир задницу показывать. есть рамки приличия. ну давайте все такие фото выкладывать, что жопа красивее лица"
"В здоровом теле здоровый дух! Браво, Сергей! За вашими формами стоит адский жим, труд, пот, кровь!"
Женский форум27
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