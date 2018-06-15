Юная жена Краско: от семьи осталось одно название

27-летняя Наталья Шевель , супруга народного артиста России Ивана Краско , согласилась со своим мужем, что их брак стал формальностью. Она сообщила, что в последнее время стала хуже себя чувствовать и подумывает об отъезде за границу.

Иван Краско, которому 87 лет, в недавнем интервью рассказал, что его педагогический процесс воздействия на Наталью «потихоньку затухает», писал Anews.

«Мы с Наташей супруги уже только по документам. На самом деле этого уже нет. Она — свободный человек. Я ей это всегда говорю. А Наталья Александровна отвечает, что секс ее вообще не интересует. Но я вижу, как она смотрит на интересных мужчин!» — сказал Краско.

«Мы существуем как партнеры и друзья»

Комментируя эти слова, Наталья не стала отрицать, что супруг на нее сильно повлиял. «Да, я стала более деловой, переосмыслила некоторые вещи, иначе стала смотреть на многое», — сказала Шевель.

«Мы существуем как партнеры и друзья — сказать, что у нас семья, мне сейчас тяжело. Брачного контракта у нас нет. Развод будет реален, если Иван Иванович придет и сам скажет: «Я хочу развестись». Или “ Наталья Николаева предложила, я подумал, почему бы нет”. Сама я сейчас тяжело переживаю это: стала хуже себя чувствовать. У меня даже появились мысли переехать от всего этого в другую страну, чтобы меня там никто не знал и не трогал», — рассказала Шевель в интервью журналу «СтарХит»

Anews

По ее словам, они с мужем всегда могут прийти к консенсусу и решить все проблемы.

«У меня не было такой страстной любви, когда мужчина зажимает женщину к стене в подворотне или они бегают под дождем и целуются под липами. Я люблю Ивана как человека, как живое и дорогое мне существо», — добавила она.

«Глаза хуже не становятся»

Журналисты также поинтересовались у Натальи состоянием здоровья ее мужа.

«У него все хорошо, он играет спектакли, снимается в кино. Вы представляете, ему будет 88 лет, а он до сих пор востребованный актер. Я смеюсь, что все потому, что кровь из меня сосет, всю молодость!» — сказала Шевель.

Anews

«Глаза хуже не становятся и не станут. Операцией никто не будет заниматься, потому что в таком возрасте делать ее просто опасно» — сообщила супруга Краско.

«Мне не хотелось с ним целоваться. Как это вышло, я не могу понять»

Комментируя недавний поцелуй в кафе с молодым мужчиной, Шевель призналась, что не знает, зачем это сделала.

«Мне такие люди не очень нравятся, и мне не хотелось с ним целоваться. Как это вышло, я не могу понять. Я от всего устала, я не хочу новые романы, мне они не нужны. Я люблю интеллектуальных мужчин», — призналась девушка.

«В меня сейчас кинут камень те, кто занимается бодибилдингом, но я не люблю таких мужчин. У них чаще всего в голове: правильное питание и что они такие офигенные! Да, красивое тело мотивирует, но ты сдохнешь, твое красивое тело сгниет в гробу, что ты после себя оставишь? Да ничего! Я не говорю, что надо ходить бегемотом, но мне нравятся люди, которые что-то делают, которые трудятся с утра до ночи, профессионалы в своей области, увлекаются чем-то. Плюс запах — у меня были знакомые, которые соответствовали всем критериям, но запах… Каким бы не был человек, но если запах не мой, то нет», — утверждает Шевель.