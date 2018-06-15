Звезда «Деффчонок» показала фигуру в бикини

33-летняя Анастасия Денисова поделилась с поклонниками своими секретами борьбы с лишними килограммами.

Анастасия Денисова в сериале была очаровательной пышкой, но в последнее время актриса всерьез занялась своим похудением. По словам звезды, к 1 июля она поставила себе цель сбросить пять килограммов.

@anastasiyadenisovafilm

Анастасия без стеснения поделилась с фолловерами своим фото в бикини, а также рассказала, как будет действовать в борьбе с лишними килограммами. Свой пост актриса начала с того, что она любит себя в любом весе.

Мне скучно постоянно быть на #ПП #ЗОЖ и прочих полезных и правильных вещах. Поэтому я худею и занимаюсь своим телом к какому-то определенному событию, мне помогает это вырабатывать адреналин и мотивацию! Питание: — на 3 недели полный отказ от любых мучных изделий, сахара и молочных продуктов (молочку убрали чтобы быстрее толкнуть вес) — более 2 л воды в день — первую неделю начали с заменителя питания (также для ускорения процессов). 3 дня только заменитель 4-5 раз в день (у меня полностью не получилось, один раз всё-таки курочку ела, честно, тяжело). С 4 дня чередую заменитель питания и обычные ПП блюда (пп — у меня это рыба/курица/креветки и овощи — все диетически приготовленное),

— делится актриса.

(прим. WMJ.ru : орфография и пунктуация автора сохранены)

Но правильного питания для похудения, конечно, мало. Каждый день Денисова занимается в зале и бассейне. За неделю актриса уже сбросила чуть больше двух килограммов. Конечным результатом похудения Анастасия также обещала поделиться с фолловерами.