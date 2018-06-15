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Моника Беллуччи взялась за мячик
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Моника Беллуччи взялась за мячик 

Рамблер 36 минут назад
Фото: @monicabellucciofficiel
Знаменитая актриса и модель следит за мировыми событиями, держит руку на пульсе и на мяче.
Неповторимая Моника Беллуччи снялась в горячей фотосессии и поделилась кадром со своими подписчиками в Instagram.
@monicabellucciofficiel
На фото Моника Беллуччи красиво держит мяч, а в подписи желает победить сильнейшим.
Поклонники сочувствовали тому, что в этом году чемпионат мира пройдет без сборной Италии, и восхищались красотой актрисы. А гостеприимные россияне приглашали Монику в гости и не только:
"Моника приезжай к нам на футбол!"
"Богиня! Обожаю эту женщину!"
"Люблю))))"
"Моника! Урааа! Жаль, что итальянцев не будет".
"Ничего такие мячики, дашь погонять?"
Женский форум4
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