Моника Беллуччи взялась за мячик

Знаменитая актриса и модель следит за мировыми событиями, держит руку на пульсе и на мяче.

Неповторимая Моника Беллуччи снялась в горячей фотосессии и поделилась кадром со своими подписчиками в Instagram.

@monicabellucciofficiel

На фото Моника Беллуччи красиво держит мяч, а в подписи желает победить сильнейшим.

Поклонники сочувствовали тому, что в этом году чемпионат мира пройдет без сборной Италии, и восхищались красотой актрисы. А гостеприимные россияне приглашали Монику в гости и не только:

"Моника приезжай к нам на футбол!"

"Богиня! Обожаю эту женщину!"

"Люблю))))"

"Моника! Урааа! Жаль, что итальянцев не будет".

"Ничего такие мячики, дашь погонять?"