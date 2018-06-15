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Фриске довела до слез трогательным обращением
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Фриске довела до слез трогательным обращением 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Сестра певицы Жанны Фриске Наталья в годовщину смерти артистки пожаловалась на то, что никак не может смириться с тяжелой утратой. Пользователи сети отреагировали на слова скорби.
Спустя три года после смерти певицы Наталья опубликовала пост в Instagram, почтив память умершей сестры. "Все равно не чувствую я что тебя больше нет…Для меня ты всегда жива!", — написала Наталья, сопроводит пост фотографией Жанны, где она изображена с крылья ангела, сидящего на облаках.
Одна из подписчиц отметила, что до сих пор не знает, как жить с такой утратой. "Эта боль непройдет никогда, словно вырвали сердце с корнями. как же рано от нас ты ушла наша милая, славная Жанна! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим. ред.) Учиться будем без тебя мы жить, не знали как, лишь время в том поможет! Задача вам теперь родителей хранить, раз Жанну нам вернуть никто не сможет", — написала она.
Другие пользователи также заявили, что Фриске навсегда останется в сердцах поклонников. "И сколько бы не пролетело лет, я буду ее помнить всегда…", — указала девушка. "Жанна жива в нашей памяти и в наших сердцах. Любим, будем помнить всегда", — согласился с ней другой спикер.
Пользователи согласились с Натальей в том, что любимый человек навсегда остается в сердце. "Смерть не может людей разлучить на век и захлопнуть за ними дверцу, разве может уйти дорогой человек, если он остаётся в сердце", — написал подписчик.
Одна из поклонниц рассказала, что в день смерти певицы плакала, празднуя свой день рождения. "Три года назад принимая 15 июня 2015 поздравления С Днем Рождения я одновременно плакала. Ушла из жизни наша Жанна…мне не верится до сих пор", — добавила она.
Напомним, что певица умерла 15 июня 2015 года после продолжительной болезни. У нее был диагностирован рак мозга. Фриске начала свою карьеру в составе группы "Блестящие" в 1996 году. В 1996 году Жанна начала творческую карьеру солисткой в популярной музыкальной группе "Блестящие". В 2003 году начала сольную карьеру, а уже через год дебютировала в кино.
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