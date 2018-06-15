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«Когда родишь урода»: отекшую Костенко затравили
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«Когда родишь урода»: отекшую Костенко затравили 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко опубликовала семейное фото. Оно и стало причиной скандала: в адрес девушки посыпалась критика и оскорбления
Совместное фото футболиста и модели вызвало неоднозначную реакцию в Instagram. Некоторые критично отнеслись к внешности беременной Костенко, а также в грубой форме поинтересовались датой родов. "Такая жирная пузатка. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим. ред.) Когда родищь то уже урода?", — поинтересовалась подписчица. "Какая она отекшая", — добавила другая.
Однако другие пользователи социальной сети резко осекли завистливых, по их мнению, девушек, и пожелали жене футболиста хороших родов и здорового малыша. "Не желайте зла. Тем более не пишите такие вещи беременной", — возмутилась подписчица. "Легких родов тебе чтоб все шло по плану", — добавила другие.
Некоторые спикеры намекали на нюансы истории любви супружеской пары и предрекали "возмездие". "Все вернется… Все обязательно вернется", — написал подписчик, вероятно имеющий в виду уход Тарасова от певицы и телеведущей Ольги Бузовой, когда они еще были в браке.
В целом, все сошлись во мнении, что пара выглядит счастливо и пожелали им удачи и крепкой семьи. "Красивые, счастья и добра", — написал подписчик.
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