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Ди Каприо наконец женится?
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Ди Каприо наконец женится? 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Кадр
Внимательные поклонники Леонардо Ди Каприо знают, что их любимец неисправимый одиночка. Точнее, девушек он любит менять часто, но вот жениться никому не обещал.
Холостяка, кажется, смогла сломать его юная подружка Камила Морроне. Она первая их его возлюбенных, кому удалось познакомить Лео со своими родителями. Очевидцы уютных семейных посиделок в одном из ресторанов в Беверли-Хиллз утверждают, что мать Камилы, присутствующая на ужине, и ее супруг, отчим Морроне, Аль Пачино, выглядели довольно торжественно, что наталкивает на мысли о причине их ужина. Помолвка?
В это верится с трудом, но 20-летняя девушка не зря же уже почти полгода удерживает внимание 45-летнего актера? Посмотрим, как будут развиваться события дальше.
Женский форум
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