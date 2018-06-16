Горе сплотило семью Павла Прилучного

Совсем недавно в Сети стало известно, что отношения одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса Павла Прилучного и Агаты Муцениеце трещат по швам. Причины поклонникам были неизвестны, но разлад в семье был очевиден. Сама девушка подтвердила, что брак "на паузе".

Однако совсем вскоре ситуация поменялась и артисты признались, что им сложно находится друг без друга и они стараются наладить атмосферу в семье, ведь ко всему прочему их связывают двое маленьких детей.

Примирение закрепило и горе, случившееся в семье Агаты — она потеряла бабушку, с которой была всегда крайне близка. В этот трудный для актрисы момент рядом с ней находится Павел. Он всячески поддерживает жену и разделяет с ней её горе.