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Горе сплотило семью Павла Прилучного
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Горе сплотило семью Павла Прилучного 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Instagram
Совсем недавно в Сети стало известно, что отношения одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса Павла Прилучного и Агаты Муцениеце трещат по швам. Причины поклонникам были неизвестны, но разлад в семье был очевиден. Сама девушка подтвердила, что брак "на паузе".
Однако совсем вскоре ситуация поменялась и артисты признались, что им сложно находится друг без друга и они стараются наладить атмосферу в семье, ведь ко всему прочему их связывают двое маленьких детей.
Примирение закрепило и горе, случившееся в семье Агаты — она потеряла бабушку, с которой была всегда крайне близка. В этот трудный для актрисы момент рядом с ней находится Павел. Он всячески поддерживает жену и разделяет с ней её горе.
«За эти года она мне стала как родная. Я не считаю, что родные умирают. Они просто перестают быть рядом. Я многих похоронил за свою жизнь, и, например, если представить, что звезды на небе это те, с кем мы не успели поговорить о главном, становится проще. Агата, я с тобой!» (Орфография и пунктуация автора сохранены — Прим.ред.)
Женский форум1
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