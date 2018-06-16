Сати Казанова призналась в романе с женатым

До того момента, как отечественная певица Сати Казанова вышла замуж за Стефано Тиоццо , она не слишком любила распространяться о подробностях своей личной жизни.

Недавно Сати оказалась гостем передачи Леры Кудрявцевой , где её пришлось выдать свои сокровенные тайны. Благодаря шоу поклонникам удалось узнать, что долгое время у артистки был роман с миллиардером, имя которого Казанова предпочла все же оставить в секрете. Оно и ясно, ведь её бывший возлюбленный был тогда женат, как, собственно, и сейчас.

Сати поделилась своими чувствами, сказав, что была очень влюблена в того мужчину и буквально трепетала перед ним. Он же в свою очередь делал звезде очень дорогие подарки. В одном из них она сейчас живет — это таунхаус в центре Москвы.

Со своим нынешним мужем у девушки все прекрасно и они всерьез подумывают о детях. Оба мечтают о дочке.