Сати Казанова призналась в романе с женатым 

До того момента, как отечественная певица Сати Казанова вышла замуж за Стефано Тиоццо, она не слишком любила распространяться о подробностях своей личной жизни.
Недавно Сати оказалась гостем передачи Леры Кудрявцевой, где её пришлось выдать свои сокровенные тайны. Благодаря шоу поклонникам удалось узнать, что долгое время у артистки был роман с миллиардером, имя которого Казанова предпочла все же оставить в секрете. Оно и ясно, ведь её бывший возлюбленный был тогда женат, как, собственно, и сейчас.
Сати поделилась своими чувствами, сказав, что была очень влюблена в того мужчину и буквально трепетала перед ним. Он же в свою очередь делал звезде очень дорогие подарки. В одном из них она сейчас живет — это таунхаус в центре Москвы.
Со своим нынешним мужем у девушки все прекрасно и они всерьез подумывают о детях. Оба мечтают о дочке.