Шляпа Пынзарь насмешила поклонников 

Экс-участница телепроекта "Дом-2" посетила скачки "Гран-при Радио Monte Carlo" на Центральном московском ипподроме.
Мероприятие предполагает строгий дресс-код, который обязывает всех дам надевать шляпки. Среди прочих гостей была и Дарья Пынзарь в удивительной шляпке.
Дарья опубликовала фотографию на своей странице Instagram и, разумеется, не осталась без внимания.
@darya_pinzar86
Однако вместо восторгов, получила насмешки и замечания от подписчиков:
"Смешно"
"Ваш наряд вечерний, коктейльный… но не для ипподрома… извините! Удачи!"
"С образом конкретный борщ! Клумба на голове…😨 что дальше?"
"Смешной наряд"
"Ржунимагу? Зачем?"
Однако нашлись у Дарьи Пынзарь и преданные фанаты, которые выступили в ее защиту:
"Дашка! Шляпа огонь! Никого не слушай, завистники гребанные"
"Ну Дашуля, прекрасна, шикарна, короче, тысяча прилагательных!"