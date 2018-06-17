Шляпа Пынзарь насмешила поклонников

Экс-участница телепроекта "Дом-2" посетила скачки "Гран-при Радио Monte Carlo" на Центральном московском ипподроме.

Мероприятие предполагает строгий дресс-код, который обязывает всех дам надевать шляпки. Среди прочих гостей была и Дарья Пынзарь в удивительной шляпке.

Дарья опубликовала фотографию на своей странице Instagram и, разумеется, не осталась без внимания.

@darya_pinzar86

Однако вместо восторгов, получила насмешки и замечания от подписчиков:

"Смешно"

"Ваш наряд вечерний, коктейльный… но не для ипподрома… извините! Удачи!"

"С образом конкретный борщ! Клумба на голове…😨 что дальше?"

"Смешной наряд"

"Ржунимагу? Зачем?"

Однако нашлись у Дарьи Пынзарь и преданные фанаты, которые выступили в ее защиту:

"Дашка! Шляпа огонь! Никого не слушай, завистники гребанные"

"Ну Дашуля, прекрасна, шикарна, короче, тысяча прилагательных!"