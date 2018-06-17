Ещё
Шляпа Пынзарь насмешила поклонников
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шляпа Пынзарь насмешила поклонников 

Рамблер 1 час назад
Фото: @darya_pinzar86
Экс-участница телепроекта "Дом-2" посетила скачки "Гран-при Радио Monte Carlo" на Центральном московском ипподроме.
Мероприятие предполагает строгий дресс-код, который обязывает всех дам надевать шляпки. Среди прочих гостей была и Дарья Пынзарь в удивительной шляпке.
Дарья опубликовала фотографию на своей странице Instagram и, разумеется, не осталась без внимания.
@darya_pinzar86
Однако вместо восторгов, получила насмешки и замечания от подписчиков:
"Смешно"
"Ваш наряд вечерний, коктейльный… но не для ипподрома… извините! Удачи!"
"С образом конкретный борщ! Клумба на голове…😨 что дальше?"
"Смешной наряд"
"Ржунимагу? Зачем?"
Однако нашлись у Дарьи Пынзарь и преданные фанаты, которые выступили в ее защиту:
"Дашка! Шляпа огонь! Никого не слушай, завистники гребанные"
"Ну Дашуля, прекрасна, шикарна, короче, тысяча прилагательных!"
Женский форум2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горе сплотило семью Павла Прилучного12
Звезды, которые обожают сниматься обнаженными54
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место89
На вкус и цвет: стоит ли глотать сперму84
Как выглядят модели с необычной внешностью
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
10:21
Что известно о сверхспособностях человека
Здоровье
05:50
Как руки выдают ваши секреты
Здоровье
01:48
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
Звёзды
00:14
Тарзан вышел проветриться, но забыл одеться
Звёзды
01:00
Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение