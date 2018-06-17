Ани Лорак показала жаркое фото в «латексе»

Популярная певица хорошо разогрелась и опубликовала провокационное фото.

Певица Ани Лорак радует поклонников не только голосом, но и фигурой, которую охотно подчеркивает экстремально сексуальными нарядами.

"Ох и жарко.. А как вы спасаетесь от жары?"

— подписала артистка снимок, на котором запечатлена в обтягивающем платье, похожем на латексное с экстремальным декольте и высоким разрезом.

@anilorak

Поклонники оценили кадр, однако нашлись среди них и моралисты:

"Не то что бы жарко, даже горячо"

"Обнажаем свои прекрасные тела)"

"Вау и вау, красотка, дива"

"По крайней мере из платья не выпрыгиваем, как вы"

"Красотка, безусловно. У меня вопрос, как к таким фото относится Мурад? Не ревнует? Спокойно? Он же мусульманин, у турков вообще строгие правила, тем более в отношении жены"

Но сама Ани Лорак никак не отреагировала на комментарии.