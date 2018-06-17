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Ани Лорак показала жаркое фото в «латексе»
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Ани Лорак показала жаркое фото в «латексе» 

Рамблер 45 минут назад
Фото: @anilorak
Популярная певица хорошо разогрелась и опубликовала провокационное фото.
Певица Ани Лорак радует поклонников не только голосом, но и фигурой, которую охотно подчеркивает экстремально сексуальными нарядами.
"Ох и жарко.. А как вы спасаетесь от жары?"
— подписала артистка снимок, на котором запечатлена в обтягивающем платье, похожем на латексное с экстремальным декольте и высоким разрезом.
@anilorak
Поклонники оценили кадр, однако нашлись среди них и моралисты:
"Не то что бы жарко, даже горячо"
"Обнажаем свои прекрасные тела)"
"Вау и вау, красотка, дива"
"По крайней мере из платья не выпрыгиваем, как вы"
"Красотка, безусловно. У меня вопрос, как к таким фото относится Мурад? Не ревнует? Спокойно? Он же мусульманин, у турков вообще строгие правила, тем более в отношении жены"
Но сама Ани Лорак никак не отреагировала на комментарии.
Женский форум
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