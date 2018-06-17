Сюткин показал архивное свадебное фото с женой

Известный музыкант трогательно поздравил свою жену с годовщиной свадьбы.

Одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса отмечат сегодня годовщину свадьбы. Валерий Сюткин и Виола вместе уже 24 года. Они познакомились в 1992 году, а поженились в 1994 году. Для Сюткина этот брак стал третьим и самым долгим. У пары взрослая дочь.

"С Днём Нашей Свадьбы, Любимая!"

— поздравил жену Валерий Сюткин.

@syutkin_valeriy

"Замечательные наши, поздравляем!"

"Какой стильный галстук)) вы молодцы)"

"Валерий Миладович, Вы с Виолой на загляденье в каждом вашем жизненном отрезке! Мои поздравления!"