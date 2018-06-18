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Сюткин показал фото с молодой женой
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Сюткин показал архивное свадебное фото с женой 

Рамблер 40 минут назад
Фото: @syutkin_valeriy
Известный музыкант трогательно поздравил свою жену с годовщиной свадьбы.
Одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса отмечает сегодня годовщину свадьбы. Валерий Сюткин и Виола вместе уже 24 года. Они познакомились в 1992 году, а поженились в 1994 году. Для Сюткина этот брак стал третьим и самым долгим. У пары взрослая дочь.
"С Днём Нашей Свадьбы, Любимая!"
— поздравил жену Валерий Сюткин.
@syutkin_valeriy
В числе первых с годовщиной знаменитую пару поздравили коллеги по музыкальному цеху: Валерия, Марина Юдашкина, Игорь Николаев, Денис Клявер, Алла Духова, Максим Леонидов. За ними подтянулись и поклонники:
"Замечательные наши, поздравляем!"
"Какой стильный галстук)) вы молодцы)"
"Валерий Миладович, Вы с Виолой на загляденье в каждом вашем жизненном отрезке! Мои поздравления!"
Женский форум1
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