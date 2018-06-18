Самбурской неприятно, когда ее считают обезьяной

31-летняя актриса и телезвезда Настасья Самбурская постоянно привлекает к себе пристальное внимание, хотя утверждает, что вовсе не хочет этого. Она заявляет, что ей нужно больше личного пространства, которое то и дело нарушают невоспитанные люди. Звезда в очередной раз попросила оставить ее в покое.

Звезда «Универа» Настасья Самбурская — одна из самых эпатажных представительниц современного шоу-бизнеса. Она не устает удивлять своими поступками и внешним видом, что неизменно вызывает много критики. Сама актриса неоднократно высмеивала желтые издания, которые придумывают «сенсации» с ее участием. На сей раз Настасья обратилась к людям, которые позволяют себе слишком много в отношении нее. Самбурская назвала «свинством», когда те снимают ее на камеру без соответствующего разрешения: «Как относиться к людям, у которых нет ощущения границ чужого личного пространства?.. Когда это прыщавые подростки делают весело ржа, я еще могу понять. Но когда взрослые люди! Господа, ну ставьте себя на чужое место. Я и так социофоб, скоро вообще из дома перестану выходить. Это тяжело и неприятно, когда тебя за обезьяну принимают».

При этом Настасья Самбурская еще может понять, когда ее фотографируют на разных мероприятиях, но когда она отдыхает в ресторане с друзьями и злоумышленники пытаются запечатлеть ее в неприглядном виде, это вызывает большое раздражение, с которым она не намерена мириться. Красавица также негодует по поводу нелицеприятных комментариев в свой адрес, которые щедро направляют подписчики. Особенно в этом стараются преуспеть женщины.

Знаменитость уже как-то публиковала фото завистниц, которые поливают ее грязью. И вот на ее странице можно увидеть новых «героинь», которых она решила познакомить с остальными подписчиками. По этическим соображениям мы не можем показывать лица этих людей, но многим не понравилась столь бурная реакция артистки на негатив: «Должно быть обычное приличие, тактичность и уважение друг к другу. Вот и все». «Это называется известность». «Ты сама выкладывала фотку девушки без ее разрешения и опозорила на всю страну, считаешь свой поступок нормальным? Теперь не жалуйся!» «Бескультурье людей не знает границ, никакого такта и понимания». «Это обратная сторона такой профессии, как у вас. Вы же актриса успешная, на вас смотрят люди, есть поклонники, вы публичная личность. Если человек социофоб и понимает, что такой контакт с людьми ему не подходит, возможно, нужно было подумать об ином образе жизни? Уж не обижайтесь и поймите правильно!» «Ваша агрессия на людей, которые вас фотографируют — это борьба с ветряными мельницами, это просто обратная сторона популярности».

Недавно Настасья Самбурская поразила другим поступком — она представила на своей странице в соцсети фото, на котором изображена избитой на больничной койке. Многие не поверили в это и решили, что актриса просто шутит в свойственной для нее манере. Что и следовало ожидать — нападения не было и телезвезда просто решила провести «социальный эксперимент».