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Лопырева похвасталась презентом от бывшего мужа
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Лопырева похвасталась презентом от бывшего мужа 

Лиза 5 часов назад
Фото: Лиза
Модель и посол Международной федерации футбола (FIFA) поздравила нашу сборную с победой.
Виктория Лопырева похвасталась презентом от бывшего мужа Федора СмоловаВиктория Лопырева (34) не пропускает ни одного матча в рамках чемпионата мира по футболу. Еще бы, модель и телеведущая является официальным послом Международной федерации футбола (FIFA). Вчера вечером, после триумфальной игры сборной России с Египтом, Виктория поздравила нашу сборную и показала необычный подарок от экс-супруга. Лопырева написала:
Лучший старт в истории ЧМ @fifaworldcup среди всех стран — хозяек турнира. Последний раз мы выходили в 1/8 финала в 1986 году! @teamrussia Вперёд Россия! V p. s. Расцеловала тренера Станислава Саламовича, вручила приз лучшему игроку @cheryshev90 и получила подарок от @smolovfedor_10!
@lopyrevavika
В руках девушки футболка Федора Смолова, которую после матча отдал ей футболист. Поклонники тут же предположили, не намек ли это на возобновление романтических отношений между бывшими возлюбленными? Напомним, Виктория Лопырева и Федор Смолов встречались два года и даже устраивали красивую свадебную церемонию на Бали. Правда, официально свои отношения так и не зарегистрировали. Любопытно, что недавно Смолов нелестно отозвался в интервью о бывшей пассии. По его словам, на момент романа с Лопыревой он плохо играл и не показал ни одного выдающегося результата. При этом футболист не стал отрицать, что благодаря роману с моделью, стал известен в светских кругах.
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