Семенович: В «Блестящих» были загульные пять лет

Недавно в группу «Блестящие» вернулась Ксения Новикова. Между тем Анна Семенович признается: назад в коллектив не хочет.
— Не буду скрывать, ностальгия по группе у меня присутствует, потому что это были такие потрясающие, загульные, веселые пять лет моей жизни, — говорит 38-летняя Анна. — Все девчонки для меня как родные. Я их вспоминаю, иногда мне даже снятся какие-то смешные истории, связанные с ними. Мы дружим в жизни. Вот Ксюша Новикова и Надя Ручка были у меня на дне рождения. Но у меня сейчас много планов, связанных с моей сольной карьерой, а также выпуском нижнего белья. Этим я планирую заняться осенью.
На днях Семенович вернулась из Санкт-Петербурга, где проходили съемки ее очередного клипа на песню «Стори». Пышногрудой Анечке пришлось нелегко: в день съемок было очень холодно.
— Это видео о трех подружках, которые приехали на курорт охотиться за женихами, — говорит артистка. — Мне кажется, такая ситуация знакома каждой женщине. Многие девчонки едут отдыхать для того, чтобы познакомиться с мужчинами. Это нормально!
О своих мужчинах Аня рассказывать не любит. Заявляет только одно: с представителями своей профессии романы не крутит.
— В шоубизнесе есть настоящие мужчины, — продолжает Семенович. — Например, Митя Фомин — он джентльмен. Но я не встречаюсь с мужчинами-артистами. Не потому, что они мне не нравятся, а просто по жизни мне попадаются представители других профессий.
Анна также поведала, что, общаясь с противоположным полом, порой притворяется глупышкой, чтобы в конечном итоге добиться того, чего хочет.
— Недавно покрасила волосы в розовый цвет, — говорит Семенович, — потому что считаю, что цвет этого лета — розовая фуксия. Он поднимает мне настроение и дарит радость. Я думаю, что в некоторых ситуациях нужно быть девочкой-девочкой. Это наше оружие. Многие применяют его, например, общаясь с работниками ДПС. Сегодня я пришла на красную дорожку, увидела молодого человека-организатора и сказала ему: «О боже, я так боюсь замерзнуть, я же блондинка!» — и он меня пропустил без очереди.