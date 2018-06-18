Анна Семенович: В «Блестящих» были загульные пять лет моей жизни

— Не буду скрывать, ностальгия по группе у меня присутствует, потому что это были такие потрясающие, загульные, веселые пять лет моей жизни, — говорит 38-летняя Анна. — Все девчонки для меня как родные. Я их вспоминаю, иногда мне даже снятся какие-то смешные истории, связанные с ними. Мы дружим в жизни. Вот Ксюша Новикова и Надя Ручка были у меня на дне рождения. Но у меня сейчас много планов, связанных с моей сольной карьерой, а также выпуском нижнего белья. Этим я планирую заняться осенью.

На днях Семенович вернулась из Санкт-Петербурга, где проходили съемки ее очередного клипа на песню «Стори». Пышногрудой Анечке пришлось нелегко: в день съемок было очень холодно.

— Это видео о трех подружках, которые приехали на курорт охотиться за женихами, — говорит артистка. — Мне кажется, такая ситуация знакома каждой женщине. Многие девчонки едут отдыхать для того, чтобы познакомиться с мужчинами. Это н­ормально!

О своих мужчинах Аня рассказывать не любит. Заявляет только одно: с представителями своей профессии романы не крутит.

— В шоубизнесе есть настоящие мужчины, — продолжает Семенович. — Например, Митя Фомин — он джентльмен. Но я не встречаюсь с мужчинами-артистами. Не потому, что они мне не нравятся, а просто по жизни мне попадаются представители других профессий.

Анна также поведала, что, общаясь с противоположным полом, порой притворяется глупышкой, чтобы в конечном итоге добиться того, чего хочет.