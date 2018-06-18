7 звездных родителей из книги рекордов Гиннеса

Бывают профессионалы, бывают суперпрофессионалы, а бывают рекордсмены.

Все психологи едины во мнении, что родители для детей в какой-то степени кумиры, на которых они хотят равняться. У детей этих знаменитостей есть для гордости за своих мам и пап вполне веские причины.

В день рождения сэра Пола Маккартни (18 июня британский музыкант отпразднует 76-летие) «Летидор» решить вспомнить звезд, которые успевают все на свете: и детей воспитывать, и рекорды устанавливать.

Пол Маккартни

Пол Маккартни не только счастливый обладатель шестнадцати премий «Грэмми», ордена Кавалеров Почета и ордена Британской империи. Он еще и рекордсмен книги Гиннеса, причем неоднократный.

Так, всем известная композиция Yesterday, которую написал Пол Маккартни, по примерным подсчетам звучала на радио больше семи миллионов раз!

Музыкант может похвастаться званием самого успешного композитора в истории популярной музыки. Но и это еще не все.

В 2009 году многодетный отец был в шаге от очередного рекорда книги Гиннеса. Фанаты так ждали концерта экс-битла в Лас-Вегасе, что появившиеся в интернете билеты раскупили всего за… семь секунд с момента их поступления в продажу!

Правда, эти цифры зафиксированы не были. Как оказалось, представителям «сборника рекордов» просто-напросто не с чем было сравнивать такие достижения.

Думаете, сэру Полу Маккартни в его 76 лет пора бы наконец-то уйти на покой и заняться воспитанием восьмерых внуков? Может быть, так думают его дети, но только не сам музыкант. Он думает о самосовершенствовании.

Периодически я разговариваю сам с собой. Послушай, говорю я, посмотри на эту небольшую гору достижений. Их же у тебя до черта. Неужели тебе мало? И отвечаю: а вдруг я смогу сделать так, что мои достижения будут выглядеть чуть лучше?

— рассказал Маккартни в интервью Esquire.

Шакира

«Летидор» знает по крайней мере одну семью, кто точно верит в дееспособность поговорки «Как корабль назовешь, так он и поплывет». Мы о Нидии Риполь и Уильяме Мебарака Шадида. Свою единственную дочь они назвали Шакирой, что в переводе с арабского означает «благодарная», а с хинди — «богиня света».

Шакира не только очень рано научилась читать и писать и всего в четыре года написала свое первое стихотворение. В копилке возлюбленной игрока сборной Испании Жерара Пике такое количество всевозможных наград и достижений, что Шакире вполне мог позавидовать и сам сэр Пол Маккартни (если бы, конечно, музыкант отличался завистливостью).

13 лет назад ее шестой альбом Fijacion Oral стал самым продаваемым испаноязычным альбомом в США за недельный период. Главный сингл с этого альбома, композиция La Tortura, стал самым коммерчески успешным треком всех времен на испанском языке. В третий раз в книге Гиннеса звезда отметилась благодаря активности ее поклонников в Facebook.

В 2014 году одна из фотографий Шакиры в этой соцсети собрала свыше 100 миллионов лайков!

Певица редко выкладывает в Сети фото своих сыновей Милана и Саши. Не исключено, что кадр звездной семьи в полном составе сможет побить этот рекорд!

Мадонна

Если ваш ребенок сомневается в себе, хочет сдаться на полпути, бойкотирует тренировки, смело приводите в пример Мадонну. Уж кто-кто, а эта артистка уже много раз доказала, что терпение и труд все перетрут. Расчету ее таланта и стратегии успеха посвящают даже научные работы, ведь имя Мадонны появлялось в книге рекордов Гиннеса пару десятков раз.

Первый рекорд Мадонна поставила в 28 лет со своим третьим студийный альбомом True Blue. Потом артистка была признана самой продаваемой исполнительницей всех времен, самой высокооплачиваемой певицей на планете, самым богатым записывающимся артистом в мире.

Кстати, эпитетов «самая» Мадонна удостаивалась не только за свои певческие таланты.

Между прочим, именно ей принадлежит рекорд как актрисе, которая за один фильм сменила наибольшее количество нарядов (речь идет о музыкальном фильме Алана Паркера «Эвита»). Артистка исполняла роль супруги президента Аргентины Хуана Перона и блистала в кадре в 85 разных костюмах.

Унаследовали ли Лурдес и Рокко таланты своей мамочки, покажет время. Но если они попросят ее раскрыть формулу успеха, то Мадонна, скорее всего, ответит так, как сказала в интервью Psychologies:

Я всегда понимала, что не собственник своих способностей или там таланта. Я только его менеджер. Осознание этого — одна составляющая успеха. Другая в том, что я очень любознательна и стараюсь учиться новому. Я стараюсь работать с людьми, знающими больше, чем я. Чем больше я узнаю, тем больше смогу выразить. И еще: если я за что берусь, то довожу до конца.

Джоан Роулинг

Перед вами женщина, которая не позволила Мадонне пополнить свою копилку достижений еще одним рекордом (известно, что книга «Гарри Поттер и Орден Феникса» Роулинг по продажам хоть и не намного, но все же обскакала творение Мадонны для детей «Английские розы»).

А если серьезно, то Джоан Роулинг на личном примере доказала, что ничего невозможного не существует, что брошенная с ребенком женщина, живущая на пособие, может стать мультимиллионером, что копеечный гонорар со временем может превратиться в рекорд.

Кстати, о рекордах. Четвертая книга писательницы о юном волшебнике в 2002 году раскупилась молниеносно и в Великобритании, и в США (почти 400 тысяч экземпляров за первый день и 3 миллиона книг за двое суток в США).

Спустя 3 года шестая книга «Гарри Поттер и Принц-полукровка» побила рекорд — за первые сутки было продано 9 миллионов экземпляров! А последняя глава истории « Гарри Поттер и Дары Смерти» в 2007 году стала самой быстро продаваемой книгой всех времен (11 миллионов экземпляров разлетелось по Великобритании и США всего за 24 часа).

Стоит ли удивляться, что Роулинг стала первым писателем-миллиардером?

Кстати, благодаря истории, написанной Джоан Роулинг, исполнители главных ролей фильмов о Гарри Поттере (речь о Дэниеле Рэдклиффе и Эмме Уотсон ) тоже стали рекордсменами. Они стали самыми прибыльными для кинопродюсеров актерами.

Криштиану Роналду

Этому звездному папе удается все на свете. Он феерично владеет мячом (пять наград «Золотой мяч» вполне весомое доказательство), мастерски справляется с заботами многодетного отца и не менее впечатляюще ведет свои социальные сети.

Кстати, в книгу рекордов Гиннеса в 2017 году Криштиану Роналду попал именно благодаря этому умению. Португальский футболист стал самым популярным спортсменом в «Твиттере» — в октябре 2016 года за его жизнью следили свыше 47 миллионов подписчиков (к слову, сейчас у него в этой социальной сети почти 74 млн поклонников).

У Криштиану есть более ранний, и к тому же профессиональный рекорд. В 2009 году спортсмен перешел из « Манчестер Юнайтед » в мадридский «Реал» за рекордные (на тот период) 94 миллиона евро!

А вот вечный соперник Роналду — многодетный отец Лионель Месси — также закрепил свое имя в книге рекордов профессиональным достижением. «Второй Марадона» (именно так специалисты называют аргентинца) в 2012 году за сезон забил аж 91 мяч!

Адель

Помимо того, что Адель — одна из самых богатых певиц Великобритании, она еще и многократный рекордсмен книги Гиннеса. «Аделемания» настолько охватила планету, что альбом исполнительницы фигурировал в британском чарте аж 21 неделю (причем, был на первом месте 11 недель), да и к тому же атаковали хит-парад одновременно оба ее альбома и два сингла.

Баснословный успех Адель восприняла по-своему.

Нет, она не отправилась в студию трудиться над очередным хитом, она на несколько лет ушла в декрет!

Правда, уход за малышом Анджело стал весьма продуктивным периодом в ее творчестве. Певица вернулась на сцену с альбомом «25».

Третья пластинка Адель побила все мыслимые рекорды еще на стадии предпродаж на iTunes. А клип на песню Hello на YouTube за первые сутки просмотрели свыше 27 миллионов раз!

Дуэйн Джонсон

Известный голливудский актер не стал сражаться с Шакирой по количеству лайков за одно фото, он решил брать размахом. А поэтому в мае 2015 году аккурат перед лондонской премьерой своего фильма «Разлом Сан-Андреас» решил пофотографироваться.

Да так увлекся, что за 180 секунд сделал 105 селфи!

При этом, как потом говорил судья книги рекордов Гиннесса Марк МакКинли, снимки с точки зрения технических требований были выполнены отлично — изображение не размазано, голова и плечи помещались в кадр.

Селфи-тренировка «Скалы Джонсона» не прошла даром, ведь в конце 2015 года на свет появилась дочь актера Жасмин. И девочка стала чуть ли не главной героиней «Инстаграма» своего звездного отца!