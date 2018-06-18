Подольская в купальнике выглядит, как подросток

36-летняя певица находится в отличной форме.

Наталья Подольская , в отличие от многих звездных коллег, не так уж часто балует своих подписчиков в Instagram откровенными фото. Но отдыхая в Испании, певица просто не могла не поделиться хотя бы одним фото в купальнике. Поклонники пришли в восторг. Ведь фигура у Натальи — на зависть всем!

«Я вообще собой довольна. В целом всякий раз, когда я куда-то собираюсь и перед выходом смотрю на себя в зеркало, я себе нравлюсь. Не потому что я совершенство, а потому что я в гармонии с собой и своим телом. Наверное, хорошо выгляжу потому, что у меня все хорошо», — рассказывала певица в интервью.

@nataliapodolskaya

Кстати, Наталья с удовольствием делится со своими фанатами рецептами стройности. Wday.ru вспомнил основные из них.

«С утра спортивной активности нет. Периодами хожу в тренажерный зал: месяц посещаю, два месяца — нет. Занимаюсь по определенной системе, когда упражнения выполняются в специальном костюме с электродами, которые бьют током, — открывала секреты Подольская. — С утра выпиваю чашку кофе и обязательно съедаю что-нибудь творожное: запеканку, сырники. Контейнеры с готовой едой с собой не вожу. Если нахожусь вне дома, могу поесть в ресторане. Заказываю стейк с салатом, люблю супы. Стараюсь питаться правильно и наконец-то отучить себя от десертов. Стараюсь не есть после 19:00. А до этого момента ем все, что угодно».