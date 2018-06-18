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Волочкова наконец-то оделась для мужчины
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Волочкова наконец-то оделась для мужчины 

WDay.ru 6 часов назад
Фото: WDay.ru
Чего не сделаешь ради новой любви.
В начале лета балерина сумела вновь заинтриговать поклонников: она объявила, что у нее загорелся новый роман. «Какое же это счастье — быть любимой! И это новая любовь!», — похвасталась Анастасия в своем микроблоге.
Правда, личность загадочного бойфренда рассекретить пока не пожелала. Зато то и дело стала выставлять фото шикарных букетов и делиться своим счастьем. А на одном из последних фото продемонстрировала свою фигуру в кружевной комбинации.
Фолловеры Волочковой сразу заметили, что для бывшего возлюбленного Настя так соблазнительно не одевалась. Напротив, все вокруг советовали ей уже наконец-то сменить стилиста.
«Новые чувства диктуют новую радость. А без романтики жизнь скучна. И когда на сердце светло и душа переполнена эмоциями — мир вокруг играет самыми яркими красками», — подписала Волочкова под снимком. Что же, может быть эти отношения действительно сделают танцовщицу по-настоящему счастливой?
Напомним, в начале этого года Анастасия рассказала о своем романе с 40-летним Михаилом Лагиным. Фанатов тогда очень удивило, что Михаил оказался обычным парнем со скромными доходами и комнатой в коммуналке.
Тем не менее, начиналось у них все очень красиво. Мужчина провожал Настю в аэропорт, заваливал цветами, устраивал романтические ужины, даже делал уроки с ее дочерью Аришей. Правда, многие поклонники Волочковой недоумевали, что нашла балерина в этом парне. Дескать, уж больно он простоват и одевается соответствующе.
Что именно в итоге послужило причиной их разрыва — разница в статусе, или в характерах — неизвестно. «Просто устал», — прокомментировал расставание в соцсетях бывший мужчина Волочковой. От чего именно устал Михаил, он уточнять не стал.
Но Анастасия довольно быстро нашла ему замену. Будет ли ее новый роман более длительным — увидим. Пока же остается просто искренне порадоваться за Волочкову.
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