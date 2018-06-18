Своя или нет: в сети спорят о груди Решетовой

Подруга Тимати показала очень провокационное фото.

Анастасия Решетова скромностью никогда не отличалась: то на публике сверкнет нижнем бельем, то придет на экономический форум в Санкт-Петербурге без юбки… На этот раз она поделилась с подписчиками фото, на котором почти полностью видна ее шикарная грудь.

Но вместо того, чтобы делать девушке комплименты или, напротив, осуждать ее за излишнюю откровенность, фолловеры развернули жаркую дискуссию. Всех взволновал всего один вопрос: настоящая ли у модели грудь или это все же достижения пластической хирургии?

@volkonskaya.reshetova

Часть интернет-пользователей решили, что при такой стройной фигуре, граничащей даже с излишней худобой, такой роскошный бюст не может быть натуральным. Другие привели контраргумент: грудь Решетовой имеет вполне «природную» форму, а не торчит как два футбольных мячика. Так что думается, дело тут в том, что ей просто повезло с формами.

Кстати, Решетова не единственная звезда, которой подфартило родиться с такими объемами и не пришлось тратиться на дорогостоящие операции. Многие звезды стали популярными благодаря своему большому бюсту, ведь они смогли правильно воспользоваться тем, что было им дано от природы, а не в кабинете хирурга.