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Ирина Шейк расстроила подписчиков сменой имиджа
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Ирина Шейк расстроила подписчиков сменой имиджа 

WomanHit.ru 5 часов назад
Фото: WomanHit.ru
Несколько часов назад звезда российского и зарубежного глянца и светских хроник, 32-летняя Ирина Шейк, опубликовала в соцсети любопытный пост. На ее личной странице «Инстаграма» появилось селфи в новом образе. Долгое время звезда не изменяла длинным каштановым волосам.
Но, судя по всему, недавно в ее жизни произошли перемены, которые отразились и на имидже модели. Теперь манекенщица носит короткое «рваное» каре с челкой.

On my way …

Публикация от  irinashayk (@irinashayk)

В комментариях к снимку многие фолловеры стали сокрушаться о полюбившихся пышных локонах, но нашлись и те, кто поддержал диву, похвалив ее смелость.
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