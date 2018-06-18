Ирина Шейк расстроила подписчиков сменой имиджа

Несколько часов назад звезда российского и зарубежного глянца и светских хроник, 32-летняя Ирина Шейк , опубликовала в соцсети любопытный пост. На ее личной странице «Инстаграма» появилось селфи в новом образе. Долгое время звезда не изменяла длинным каштановым волосам.

Но, судя по всему, недавно в ее жизни произошли перемены, которые отразились и на имидже модели. Теперь манекенщица носит короткое «рваное» каре с челкой.

On my way … Публикация от irinashayk (@irinashayk) 17 Июн 2018 в 11:29 PDT

В комментариях к снимку многие фолловеры стали сокрушаться о полюбившихся пышных локонах, но нашлись и те, кто поддержал диву, похвалив ее смелость.