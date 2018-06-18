Ещё
Экстрасенс рассказал, как выйти замуж
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дария Воскобоева рассказала, как выйти замуж 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: @voskoboeva_daria
Экстрасенс вняла многочисленным просьбам подписчиц в Инстаграм и поделилась с ними очень простым ритуалом по привлечению семейного счастья.
Согласно знаниям Дарии, найти настоящего кандидата в спутники жизни можно, если попросить у замужней подруги чашку. Важно соблюдение условия — девушка должна быть счастлива в своем браке. Если у желающей встретить будущего мужа такие знакомы отсутствуют, можно попросить чашку у родственников.
Далее потребуется приобрести золотое обручальное кольцо по размеру безымянного пальца, которое можно заменить и обычной бижутерией золотистого цвета. Укладывают в чашку украшение, 9 рисовых зерен и отрезок ленты красного цвета по длине ладони.
Девушке, мечтающей встретить суженого, необходимо доставать кольцо из чашки перед сном, надевать его на безымянный палец и представлять, что она уже замужем и, возможно, в семье ожидается пополнение. По словам Дарии, жених после таких манипуляций может вскоре появиться.
Russianshowbiz.info: последние новости
Наталья Штурм показала зажигательное видео Тина Канделаки нашла альтернативу кофе Екатерина Андреева пришла на светское мероприятие в пижаме
Женский форум1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горе сплотило семью Павла Прилучного16
Звезды, которые обожают сниматься обнаженными64
Сексуальные и ужасные: звезды открыли пляжный сезон11
8 имен, которые притягивают к детям удачу6
Шляпа Пынзарь насмешила поклонников39
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
10:27
Язык тела выдаст все, что вы хотите скрыть
Психология
10:28
Звезды без макияжа: кто хуже
Красота Звёзды
08:47
Опасности, которые ожидают моделей
Звёзды
02:28
Что будет, если вы ослепнете
Здоровье
05:03
Сочетания продуктов, которые действительно опасны
Еда
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение