Экстрасенс рассказал, как выйти замуж

Дария Воскобоева рассказала, как выйти замуж

Экстрасенс вняла многочисленным просьбам подписчиц в Инстаграм и поделилась с ними очень простым ритуалом по привлечению семейного счастья.

Согласно знаниям Дарии, найти настоящего кандидата в спутники жизни можно, если попросить у замужней подруги чашку. Важно соблюдение условия — девушка должна быть счастлива в своем браке. Если у желающей встретить будущего мужа такие знакомы отсутствуют, можно попросить чашку у родственников.

Далее потребуется приобрести золотое обручальное кольцо по размеру безымянного пальца, которое можно заменить и обычной бижутерией золотистого цвета. Укладывают в чашку украшение, 9 рисовых зерен и отрезок ленты красного цвета по длине ладони.

Девушке, мечтающей встретить суженого, необходимо доставать кольцо из чашки перед сном, надевать его на безымянный палец и представлять, что она уже замужем и, возможно, в семье ожидается пополнение. По словам Дарии, жених после таких манипуляций может вскоре появиться.