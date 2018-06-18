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Опасности, которые ожидают моделей
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Опасности, которые ожидают моделей 

Рамблер 3 часа назад
Сегодня модные показы превратились в захватывающие шоу. Дизайнеры создают настолько замысловатые наряды, что даже модели, которые, казалось бы, привычны ко всему не могут спокойно их продемонстрировать. На подиумах нередко случаются падения, а некоторые их них выглядят даже пугающими.
1. В 2010 году на Мадридской неделе моды девушка вышла на подиум в явно неудобных босоножках на высоком каблуке. Она, с трудом балансируя, прошлась перед зрителями, но в конце концов всё-таки упала.
2. В 2007 году модель Милана Боголепова демонстрировала наряд от Dior. Туфли со странной подошвой на невероятно тонкой шпильке стали для неё роковыми — Милана упала, вызвав смех коллег.
3. Показ коллекции Gharani Strok в 2005 году сопровождался конфузом. Модель в дизайнерском наряде умудрилась не просто упасть, она повалилась прямо на издателей модных журналов, сидевших в первом ряду.
4. На Нью-Йоркской неделе моды в 2010 году не смогла устоять на каблуках опытная модель Агнесс Дейн. Она упала дважды, причём после второго падения просто сняла босоножки на гигантских каблуках и ушла с подиума босяком.
Женский форум
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