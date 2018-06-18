Опасности, которые ожидают моделей

Сегодня модные показы превратились в захватывающие шоу. Дизайнеры создают настолько замысловатые наряды, что даже модели, которые, казалось бы, привычны ко всему не могут спокойно их продемонстрировать. На подиумах нередко случаются падения, а некоторые их них выглядят даже пугающими.

1. В 2010 году на Мадридской неделе моды девушка вышла на подиум в явно неудобных босоножках на высоком каблуке. Она, с трудом балансируя, прошлась перед зрителями, но в конце концов всё-таки упала.

2. В 2007 году модель Милана Боголепова демонстрировала наряд от Dior. Туфли со странной подошвой на невероятно тонкой шпильке стали для неё роковыми — Милана упала, вызвав смех коллег.

3. Показ коллекции Gharani Strok в 2005 году сопровождался конфузом. Модель в дизайнерском наряде умудрилась не просто упасть, она повалилась прямо на издателей модных журналов, сидевших в первом ряду.