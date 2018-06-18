Собчак и Виторган отказались от крещения сына 

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 4 Апр 2018 в 12:53 PDT

В эфир вышел сюжет программы "Ты не поверишь!" о Ксении Собчак. Главной темой передачи стало материнство скандальной ведущей и ее отношение к детям в целом. Ксения никогда не скрывала, что до рождения сына презрительно относилась к чужим отпрыскам, теперь же она прекрасно понимает родителей и сформировала собственное мнение по некоторым ключевым пунктам воспитания.