Ещё
Собчак и Виторган отказались от крещения сына
Далее:
Читайте также:
Ещё

Собчак и Виторган отказались от крещения сына 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Ксения Собчак объяснила журналистам, почему не собирается крестить своего ребенка.
В эфир вышел сюжет программы "Ты не поверишь!" о Ксении Собчак. Главной темой передачи стало материнство скандальной ведущей и ее отношение к детям в целом. Ксения никогда не скрывала, что до рождения сына презрительно относилась к чужим отпрыскам, теперь же она прекрасно понимает родителей и сформировала собственное мнение по некоторым ключевым пунктам воспитания.
Так, Ксения Собчак и Максим Виторган строго отрицательно относятся к идее крещения своего сына Платона. Телеведущая считает, что ребенок должен сам сформировать собственное отношение к жизни, для этого ему нужно познавать окружающий мир, много читать и учиться новому. Позже он сможет сам определиться с тем, нужно ли ему проходить обряд крещения или нет.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горе сплотило семью Павла Прилучного16
Звезды, которые обожают сниматься обнаженными64
Сексуальные и ужасные: звезды открыли пляжный сезон11
8 имен, которые притягивают к детям удачу6
Акиньшина впервые показала фото подросшей дочери
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
10:27
Язык тела выдаст все, что вы хотите скрыть
Психология
10:28
Звезды без макияжа: кто хуже
Красота Звёзды
08:47
Опасности, которые ожидают моделей
Звёзды
02:28
Что будет, если вы ослепнете
Здоровье
05:03
Сочетания продуктов, которые действительно опасны
Еда
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение