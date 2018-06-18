Собчак и Виторган отказались от крещения сына 

Ксения Собчак объяснила журналистам, почему не собирается крестить своего ребенка.
В эфир вышел сюжет программы "Ты не поверишь!" о Ксении Собчак. Главной темой передачи стало материнство скандальной ведущей и ее отношение к детям в целом. Ксения никогда не скрывала, что до рождения сына презрительно относилась к чужим отпрыскам, теперь же она прекрасно понимает родителей и сформировала собственное мнение по некоторым ключевым пунктам воспитания.
Так, Ксения Собчак и Максим Виторган строго отрицательно относятся к идее крещения своего сына Платона. Телеведущая считает, что ребенок должен сам сформировать собственное отношение к жизни, для этого ему нужно познавать окружающий мир, много читать и учиться новому. Позже он сможет сам определиться с тем, нужно ли ему проходить обряд крещения или нет.