Акиньшина впервые показала фото подросшей дочери

Оксана Акиньшина тщательно оберегает личную жизнь от посторонних. Долгое время она не показывала лицо своей младшей дочери и не афишировала ее имя. Лишь недавно актриса рассказала в интервью «ОК!», что девочку назвали Эмми. Кажется, теперь молодой маме захотелось поделиться восторженными эмоциями с поклонниками — она впервые опубликовала фото девочки в своем микроблоге.

@akinshok2013

По словам Акиньшиной, она долгое время не могла привыкнуть к тому, что у нее есть дочь. Теперь же она без ума от полуторагодовалой дочери. Оксана рассказывала, что девочка обладает сильным характером и умеет настоять на своем:

«Она невероятная, нереальная! Она не я, не еще кто-то, она сама по себе. Кукла. Она ржачная, шкет такой, настоящая грузинская телка просто — всегда в образе».

Фолловеры, комментируя фотографию Эмми, засыпали маму комплиментами: «Похожа на маму! Чудесная девочка!», «Какая она взрослая по взгляду! И красавица!», «Жемчужина мамина!».