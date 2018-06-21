Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером

Известного блогера и телеведущую Настю Ивлееву застукали в объятиях рэпера Элджея. Соответствующее видео выложили пользователи соцсетей.

Слухи о романе знаменитостей ходили давно, но пара не подтверждала и не опровергала их. Подозрения в романтической связи, в частности, вызвало то, что телеведущая снялась в его клипе на композицию «360» с недвусмысленным текстом.

Кроме того, слухи подогрела совместная романтическая фотография, которая одновременно появилась в Instagram молодых людей.