Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером 

Известного блогера и телеведущую Настю Ивлееву застукали в объятиях рэпера Элджея. Соответствующее видео выложили пользователи соцсетей.
Слухи о романе знаменитостей ходили давно, но пара не подтверждала и не опровергала их. Подозрения в романтической связи, в частности, вызвало то, что телеведущая снялась в его клипе на композицию «360» с недвусмысленным текстом.
Кроме того, слухи подогрела совместная романтическая фотография, которая одновременно появилась в Instagram молодых людей.
Блогер и ведущая «Орла и решки» Настя Ивлеева в этом году стала ведущей премии «МУЗ-ТВ», впервые за много лет сменив Леру Кудрявцеву. Отказ вести церемонию Кудрявцева объяснила беременностью.